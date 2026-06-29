Buscan a una niña desaparecida en Jujuy

Buscan a Bianca Celina Alvarado , de 14, quien se encuentra desaparecida en San Salvador de Jujuy, según informó el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC).

El organismo pidió la colaboración de la comunidad y solicitó que cualquier información sea comunicada de inmediato a las autoridades.

Bianca Celina Alvarado, de 14 años, se encuentra desaparecida desde el 28 de junio de 2026 . La denuncia por su desaparición fue radicada el 29 de junio . La adolescente tiene domicilio en San Salvador de Jujuy.

buscan a Bianca en Jujuy

Dónde aportar información

Quienes puedan brindar información que permita dar con el paradero de Santino o Bianca deben comunicarse a la línea 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la unidad policial más cercana.

El menor vive en Alto Comedero y mide aproximadamente 1,62 metros. Solicitan comunicarse al 911 ante cualquier información.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó que la denuncia fue radicada durante la misma jornada. El menor tiene domicilio en el barrio Alto Comedero.

Dónde aportar información

Quienes puedan brindar información que permita dar con su paradero deben comunicarse a la línea 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la unidad policial más cercana.