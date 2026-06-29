Buscan a una niña desaparecida en Jujuy

Buscan a Bianca Celina Alvarado, de 14, quien se encuentra desaparecida en San Salvador de Jujuy, según informó el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC).
El organismo pidió la colaboración de la comunidad y solicitó que cualquier información sea comunicada de inmediato a las autoridades.
Bianca Alvarado está desaparecida desde el 28 de junio
Bianca Celina Alvarado, de 14 años, se encuentra desaparecida desde el 28 de junio de 2026. La denuncia por su desaparición fue radicada el 29 de junio. La adolescente tiene domicilio en San Salvador de Jujuy.
Dónde aportar información
Quienes puedan brindar información que permita dar con el paradero de Santino o Bianca deben comunicarse a la línea 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la unidad policial más cercana.
El menor vive en Alto Comedero y mide aproximadamente 1,62 metros. Solicitan comunicarse al 911 ante cualquier información.
El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó que la denuncia fue radicada durante la misma jornada. El menor tiene domicilio en el barrio Alto Comedero.
Dónde aportar información
Quienes puedan brindar información que permita dar con su paradero deben comunicarse a la línea 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la unidad policial más cercana.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.