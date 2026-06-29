martes 30 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de junio de 2026 - 19:25
CINDAC.

Buscan a una niña desaparecida en Jujuy

El CINDAC difundió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Bianca Celina Alvarado.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Menor desaparecida en Jujuy.

Menor desaparecida en Jujuy.

Lee además
Estacionamiento medido en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Capital.

San Salvador de Jujuy: desde el miércoles aumenta el estacionamiento medido
Más elecciones de la FNE 2026. 
Jujuy.

FNE 2026: elecciones a representantes que se vienen en julio

El organismo pidió la colaboración de la comunidad y solicitó que cualquier información sea comunicada de inmediato a las autoridades.

Bianca Alvarado está desaparecida desde el 28 de junio

Bianca Celina Alvarado, de 14 años, se encuentra desaparecida desde el 28 de junio de 2026. La denuncia por su desaparición fue radicada el 29 de junio. La adolescente tiene domicilio en San Salvador de Jujuy.

buscan a Bianca en Jujuy

Dónde aportar información

Quienes puedan brindar información que permita dar con el paradero de Santino o Bianca deben comunicarse a la línea 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la unidad policial más cercana.

El menor vive en Alto Comedero y mide aproximadamente 1,62 metros. Solicitan comunicarse al 911 ante cualquier información.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó que la denuncia fue radicada durante la misma jornada. El menor tiene domicilio en el barrio Alto Comedero.

Dónde aportar información

Quienes puedan brindar información que permita dar con su paradero deben comunicarse a la línea 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la unidad policial más cercana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Salvador de Jujuy: desde el miércoles aumenta el estacionamiento medido

FNE 2026: elecciones a representantes que se vienen en julio

Jujuy con peligrosidad sísmica: qué hacer para protegerte antes, durante y después

El Colegio Canónigo Gorriti presentó a sus 15 candidatas para la FNE 2026

Jujuy y la India fortalecen lazos para impulsar la producción y la economía del conocimiento

Lo que se lee ahora
Repavimentaron un tramo clave de la Ruta 34 en Puente Sora
Jujuy.

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta Nacional 34

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones. video
Jujuy.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

¿Hay un pirómano suelto en San Pedro? Hallaron un artefacto incendiario debajo de una camioneta
Jujuy.

Encuentran una bomba molotov bajo una camioneta en Jujuy

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta 34 en Puente Sora
Jujuy.

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta Nacional 34

Los tres podios de carroza, carruaje y carroza técnica en la FNE 2025
Jujuy.

FNE 2026: la agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Jujuy es sísmica: causas, zonas peligrosas y épocas de mayor riesgo
Informe.

Jujuy es sísmica: causas, zonas "peligrosas" y épocas de mayor riesgo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel