María Carlota Bonzano llegó a Jujuy para realizar su residencia médica en el Hospital Pablo Soria . Lo que comenzó como una etapa de formación terminó convirtiéndose en un proyecto de vida que ya lleva varias décadas, siempre cerca de los vecinos y con un fuerte compromiso social.

Jujuy. La Suprema Corte de Justicia puso en funcionamiento la Dirección de evidencias penales

Jujuy. Purmamarca: habrá cortes y desvíos en Ruta 9 por el paso de un camión de gran porte

A lo largo de su trayectoria trabajó en distintos hospitales de la provincia, entre ellos el Oscar Orías de Ledesma, Fraile Pintado, El Carmen y San Roque. Sin embargo, fue en los centros de atención primaria donde encontró el lugar desde el cual sintió que podía generar un mayor impacto en la comunidad.

Actualmente continúa desarrollando una intensa tarea social con adolescentes a través de "El Rescate", un espacio de contención que creó durante la crisis de 2001 y que hoy acompaña a 56 jóvenes.

Bonzano recordó que una de las decisiones más importantes de su carrera fue dejar el ámbito hospitalario para trabajar en un centro de salud barrial. "Pienso que hay que estar más cerca de la gente, por eso me fui a trabajar a la salita de Mariano Moreno. Creo que muchas veces las cosas llegan al hospital demasiado tarde", afirmó.

Durante su paso por el Centro de Salud del barrio Mariano Moreno, del que llegó a ser jefa, impulsó distintas actividades comunitarias destinadas a recuperar espacios públicos y fortalecer los vínculos entre los vecinos.

Ese trabajo fue el punto de partida para la creación de "El Rescate", un proyecto que nació en uno de los momentos sociales más complejos del país y que continúa vigente más de dos décadas después.

Embed - Carlota Bonzano, la médica que encontró su lugar en los barrios de Jujuy

"La gente me dio un montón de ternura"

La médica sostiene que el compromiso con la comunidad forma parte de su historia familiar. "Vengo de una familia muy solidaria, de distintas maneras, en todo lo que podían. Me gusta estar con la gente, lo disfruto un montón", expresó.

Lejos de entender su tarea como un acto de entrega unilateral, asegura que cada encuentro también la transforma. "No lo siento como un servicio, sino como un ida y vuelta. No siento que voy a dar, sino a recibir", dijo.

Bonzano asegura que los años de trabajo en los barrios le dejaron enseñanzas difíciles de explicar. "La gente me dio un montón de ternura. Es sentirse una familia grande. Verlos florecer, acompañarlos cuando les pasan cosas lindas y también en los momentos difíciles", relató.

Su mirada sobre los cambios sociales

La profesional también reflexionó sobre las transformaciones que observa en la vida cotidiana y en la manera de relacionarse. "Creo que las pantallas nos aislaron mucho. Cambiaron los barrios", señaló.

A pesar de ello, considera que Jujuy conserva una característica que la distingue. "Jujuy es un lugar acogedor, donde te conocés. La gente sabe de los otros. Te saludás con todos aunque no los conozcas. Charlamos mucho", destacó.

Carlota Bonzano (1)

La lectura y los desafíos de las nuevas generaciones

Bonzano también expresó su preocupación por el vínculo que los más jóvenes mantienen con la lectura. "Los chicos ya no leen. Es difícil competir con las pantallas", sostuvo.

No obstante, considera que la tecnología también puede convertirse en una herramienta para acercarlos al aprendizaje. "Hacerlos estudiar con videos sería muy atractivo para los chicos", opinó.

En lo personal, mantiene una relación muy cercana con los libros. "A mí me encanta leer. No tengo ni televisor en casa. Me gusta imaginarme las cosas", concluyó.