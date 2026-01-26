Carnaval de La Viña: viví la mejor previa con música, sabores y tradición

La experiencia incluye una degustación de comidas regionales jujeñas, una copa de vino Antropo Wines, una copa de gin Loco & Perro y un kit carnavalero con máscara, serpentina y sorpresa. Además, habrá shows en vivo con música local y DJ, en un entorno único.
Las entradas tienen un valor de $45.000, con una promo especial de 2 entradas por $80.000. Podés sumarte un día o aprovechar el full pass para vivir toda la fiesta en el hotel.
Para reservar tu lugar, podés comunicarte al 3885216546.
Desde la organización invitan a no perderse esta propuesta que combina sabores, música y tradición en una verdadera fiesta jujeña: “Viví la auténtica previa jujeña de los carnavales rodeado de las mejores vistas, alegría y tradición. ¡Te esperamos en Altos de la Viña!”.