lunes 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 07:04
Carnaval de La Viña: viví la mejor previa con música, sabores y tradición

Altos de la Viña vuelve a encender el espíritu carnavalero con una propuesta que combina música en vivo, sabores regionales, bebidas premium y tradición jujeña.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Carnaval de La Viña.

Carnaval de La Viña.

Carnaval de La Viña.

Carnaval de La Viña.

Carnaval de La Viña.

Carnaval de La Viña.

Carnaval de La Viña.
Carnaval de La Viña.

Carnaval de La Viña.

La experiencia incluye una degustación de comidas regionales jujeñas, una copa de vino Antropo Wines, una copa de gin Loco & Perro y un kit carnavalero con máscara, serpentina y sorpresa. Además, habrá shows en vivo con música local y DJ, en un entorno único.

Las entradas tienen un valor de $45.000, con una promo especial de 2 entradas por $80.000. Podés sumarte un día o aprovechar el full pass para vivir toda la fiesta en el hotel.

Carnaval de La Viña.
Carnaval de La Viña.

Carnaval de La Viña.

Para reservar tu lugar, podés comunicarte al 3885216546.

Desde la organización invitan a no perderse esta propuesta que combina sabores, música y tradición en una verdadera fiesta jujeña: “Viví la auténtica previa jujeña de los carnavales rodeado de las mejores vistas, alegría y tradición. ¡Te esperamos en Altos de la Viña!”.

