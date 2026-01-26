Carnaval de La Viña: viví la mejor previa con música, sabores y tradición

El espíritu del carnaval jujeño ya se empieza a sentir y Altos de la Viña lo celebra con una nueva edición del Carnaval de La Viña, que se realizará el viernes 14 y sábado 15 de febrero, de 16 a 20:30 horas. Será una propuesta ideal para entrar en calor antes de las fiestas carnavaleras y vivir una auténtica previa llena de ritmo, alegría y tradición.

Atención. Qué días no se trabaja por Carnaval 2026 en Jujuy: feriados y asuetos

Fiestas. El carnaval en Abra Pampa explicado por quienes lo viven: tradición, comparsas y devoción

La experiencia incluye una degustación de comidas regionales jujeñas , una copa de vino Antropo Wines , una copa de gin Loco & Perro y un kit carnavalero con máscara, serpentina y sorpresa. Además, habrá shows en vivo con música local y DJ , en un entorno único.

Las entradas tienen un valor de $45.000, con una promo especial de 2 entradas por $80.000. Podés sumarte un día o aprovechar el full pass para vivir toda la fiesta en el hotel.

Carnaval de La Viña. Carnaval de La Viña.

Para reservar tu lugar, podés comunicarte al 3885216546.

Desde la organización invitan a no perderse esta propuesta que combina sabores, música y tradición en una verdadera fiesta jujeña: “Viví la auténtica previa jujeña de los carnavales rodeado de las mejores vistas, alegría y tradición. ¡Te esperamos en Altos de la Viña!”.