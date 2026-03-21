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21 de marzo de 2026 - 14:21
Jujuy.

CEDEMS anunció paro de 48 horas para el miércoles y jueves de la semana que viene

El gremio docente definió medidas de fuerza para la próxima semana en rechazo a la propuesta salarial. Habrá paro, marcha y permanencia en Plaza Belgrano.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

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La decisión fue tomada este sábado durante una asamblea especial del gremio, donde se debatió la situación salarial y laboral de los docentes.

Según lo definido, el miércoles se realizará una movilización hacia el Ministerio de Educación, mientras que el jueves y viernes llevarán adelante una permanencia en Plaza Belgrano, en la capital jujeña.

Reclamo salarial y rechazo a la propuesta oficial

Las medidas se dan en un contexto de rechazo a la propuesta salarial del Gobierno provincial. La secretaria general del gremio, Mercedes Sosa, expresó su desacuerdo con el cierre de la paritaria. “Queremos dejar expresado nuestro rechazo al cierre unilateral de la paritaria”, sostuvo, y remarcó que el aumento ofrecido es insuficiente frente a la inflación.

Según explicó, la propuesta oficial contempla un incremento del 10% en cuotas, aunque parte de ese porcentaje ya estaba previsto, lo que genera incertidumbre sobre futuras negociaciones salariales.

“En términos inflacionarios, en febrero ya tendríamos que haber recibido un 10% completo”, señaló la dirigente, quien también advirtió sobre la posibilidad de que no se reabran paritarias en los próximos meses.

El reclamo docente se suma a otras manifestaciones del sector estatal, como la reciente “Marcha de las Antorchas”, que reunió a distintos gremios en las calles de San Salvador de Jujuy este viernes.

Embed - MARCHA GREMIOS POR CALLES DE JUJUY

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