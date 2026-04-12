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12 de abril de 2026 - 10:25
Jujuy.

Celebración en Humahuaca por la Virgen de Cuchillaco: cómo será la jornada

La celebración por la Virgen de Cuchillaco tendrá actividades durante todo el día y culminará con su llegada al pueblo de Humahuaca.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Peregrinación a la Virgen de Copacabana de Cuchillaco en Humahuaca

Peregrinación a la Virgen de Copacabana de Cuchillaco en Humahuaca

Humahuaca atraviesa este domingo una de sus celebraciones religiosas más esperadas con el regreso de la Virgen de Copacabana de Cuchillaco, una imagen profundamente venerada en la zona y que cada año moviliza a miles de fieles, promesantes y bandas de sikuris. La jornada central comenzó en las primeras horas del día en el santuario y se extenderá hasta la noche, cuando la imagen llegue al pueblo para permanecer en la iglesia Catedral.

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La localidad de Cuchillaco se encuentra distante a unos 18 kilómetros de Humahuaca y su nombre significa “agua de chancho” en quechua. En abril los habitantes se predisponen a unir esa distancia con la fe que sienten por la Virgen de Copacabana de Cuchillaco.

La expectativa es alta después de una peregrinación que volvió a mostrar una masiva participación. Más de 3 mil personas llegaron al santuario para acompañar a la Virgen, entre familias, devotos, sikureros y promesantes.

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Virgen de Copacabana de Cuchillaco en Humahuaca

Virgen de Copacabana de Cuchillaco en Humahuaca

Cómo será la jornada en Humahuaca

De acuerdo con el cronograma difundido, la sagrada imagen partió este domingo a las 7 de la mañana desde Cuchillaco, acompañada por más de 35 bandas de sikuris y una gran cantidad de fieles. La peregrinación es lenta, debido a las características del camino de montaña, con sectores de peñas y tramos de precipicio.

La llegada al pueblo está prevista para la noche. En una publicación previa se estimaba que los fieles arribarían alrededor de las 18.30, mientras que en la cobertura de este domingo se indicó que la Virgen sería recibida en Humahuaca alrededor de las 22.

La jornada tendrá su momento central con el ingreso de la imagen al pueblo y su posterior permanencia en la iglesia Catedral, donde los devotos podrán acercarse para pedir bendiciones y agradecer.

Antes de ese descenso, la celebración en el santuario incluyó misa, presencia del párroco de Humahuaca, bandas de sikuris de distintas localidades y expresiones de fe que se repiten cada año en torno a esta devoción. También participaron imágenes acompañantes, entre ellas la Virgen de la Candelaria, la Virgen de Urkupiña y la Virgen de Copacabana del barrio La Candelaria.

Una devoción que moviliza a toda la Quebrada

La fiesta de la Virgen de Cuchillaco crece año a año y ya no convoca solo a humahuaqueños. En esta edición participaron bandas y peregrinos llegados desde Maimará, Tilcara, San Salvador de Jujuy y otros poblados de la provincia. Esa amplitud le dio una dimensión regional a una celebración que combina caminata, promesa, música y religiosidad popular.

El camino hacia el santuario comenzó a poblarse desde días antes. Los fieles ya venían preparándose espiritualmente con rezos y rosarios, mientras que entre el viernes y el sábado se concretó la subida hacia el paraje donde se encuentra la capilla de la venerada imagen. El viernes se ofició una misa, luego se desarrollaron actos de honor, y por la noche hubo incluso fuegos artificiales en homenaje a la Virgen.

Humahuaca y la Virgen de Copacabana de Cuchillaco

La Virgen de Copacabana de Cuchillaco es una de las imágenes más queridas de Humahuaca y su peregrinación tiene una historia de décadas en la región. Distintas reconstrucciones periodísticas señalan que la devoción se fue consolidando con el tiempo hasta transformarse en una de las expresiones religiosas más fuertes de la Quebrada.

Benicio viajó junto a Méndez, esclavo de la Virgen de Copacabana de Punta Corral, a Bolivia para encargar la realización de la imagen para aquel Santuario. Méndez le regaló una estampita de la Virgen y Benicio hizo una réplica. Luego la Virgen apareció en la zona y comenzó la devoción.

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