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2 de junio de 2026 - 10:51
Jujuy.

Aparecieron vacas sueltas en una plaza de Aguas Calientes

Vecinos de Aguas Calientes se vieron sorprendidos tras encontrar un grupo de vacas deambulando por la plaza durante la noche.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Vacas sueltas en Aguas Calientes&nbsp;

Vacas sueltas en Aguas Calientes 

La presencia de varias vacas en la plaza principal de Aguas Calientes, ubicada dentro del departamento de El Carmen, volvió a poner en agenda una problemática que preocupa a vecinos de distintas localidades: la circulación de animales sueltos en espacios públicos.

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Los animales fueron observados durante la madrugada mientras permanecían en el principal paseo de la localidad, una situación que llamó la atención de quienes transitaban por la zona y que rápidamente comenzó a generar comentarios y preocupación entre los residentes.

Preocupación por la seguridad de los animales

Más allá de la sorpresa que provocó la escena, los vecinos señalaron que la principal inquietud pasa por la seguridad de los propios animales.

Según indicaron, durante la noche suelen circular perros sueltos por distintos sectores de la localidad, lo que podría derivar en situaciones de agresión o estrés para el ganado.

Por ese motivo, solicitaron que los propietarios sean identificados y retiren a los animales del espacio público para evitar cualquier incidente.

Un problema que se repite en distintas localidades

La aparición de animales de gran porte en calles, plazas y rutas es una situación que periódicamente genera inconvenientes en distintas zonas de la provincia.

Además de representar un riesgo para la circulación vehicular cuando los animales acceden a calles o caminos, también pueden ocasionar daños en espacios verdes, mobiliario urbano y sectores destinados al uso recreativo de la comunidad.

En este caso, la presencia de las vacas en la plaza reabrió el debate sobre la responsabilidad de los propietarios y la necesidad de reforzar los controles para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

Plaza de Aguas Calientes - El Carmen
Plaza de Aguas Calientes - El Carmen

Plaza de Aguas Calientes - El Carmen

Piden acciones para prevenir nuevos episodios

Vecinos de Aguas Calientes remarcaron la importancia de encontrar una solución preventiva que permita evitar la presencia de animales sueltos dentro del ejido urbano.

Consideran que identificar a los propietarios y reforzar las medidas de control contribuiría a proteger tanto a los animales como a las personas que utilizan diariamente los espacios públicos de la localidad.

Mientras tanto, la inusual postal de las vacas recorriendo la plaza principal quedó registrada por algunos residentes y volvió a poner el foco sobre una problemática que, lejos de ser aislada, continúa generando preocupación en distintos puntos de la provincia.

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