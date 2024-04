Malestar.. Colegios privados de Jujuy cuestionan el voucher educativo: "No es equitativo"

Desde la Asociación Jujeña de Instituciones de Educación Privada ( AJIEP ), cuestionaron el voucher educativo que lanzó el gobierno nacional, al destacar que la ayuda no llega para la mayoría de los colegios privados de Jujuy, y pidieron cambiar las exigencias para poder incluir a más instituciones.

“Los que nos son subvencionados, como son la mayoría de los que integran AJIEP, no somos beneficiados”, dijo López. “Es inentendible. No es equitativo ni es justo que tenga estas condiciones. Si hay un colegio subvencionado, no debería recibir el voucher, porque ya tiene ayuda”, reclamó.