Cómo es el día a día del niño jujeño que lucha contra un tumor cerebral en Buenos Aires

La historia de Enrique conmovió a toda la provincia. A principios de 2025 comenzó con fuertes dolores de cabeza, pérdida de apetito y cansancio. Tras ser atendido de urgencia en el Hospital de Niños, en abril le detectaron un tumor en la cabeza y tres días después fue operado con éxito.
Luego de los estudios médicos, la familia recibió una noticia difícil: el tumor era maligno y había líquido cancerígeno recorriendo sus extremidades. Por ese motivo, Enrique fue derivado al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, para continuar con su tratamiento.
El día a día de Enrique
El niño jujeño cambió su vida para recuperarse.
El niño jujeño cambió su vida para recuperarse.
Durante su internación en la capital del país, los especialistas detectaron el crecimiento de un nuevo tumor. Por esa razón, en el Hospital Militar debe cumplir con 33 sesiones de radioterapia, de lunes a viernes.
Araceli, su mamá, contó a TodoJujuy cómo transita Enrique este proceso lejos de su casa. “aquí tiene su maestra domiciliaria, entonces tiene clases. Gracias a Dios está yendo bien, día a día va mejorando”, expresó.
También contó que el niño tiene pequeñas secuelas en la visión y que continúa con tratamientos e internaciones. Las quimioterapias, explicó, no siempre son fáciles: “Hay días que son fuertes, sale muy nauseoso, está muy débil, con mucho dolor en su cuerpito, pero poco a poco se va recuperando”.
Enrique y su mamá la pelean lejos de su hogar.
Enrique y su mamá la pelean lejos de su hogar.
Antes de la enfermedad, jugaba al fútbol y asistía a la escuela con normalidad. Hoy encontró otras formas de distraerse: le gusta pintar, hacer manualidades y es fanático de los autitos. Incluso, algunos médicos le regalan autos para acompañarlo en sus días de tratamiento.
Lejos de su familia, pero acompañado por Jujuy
Araceli destacó que Enrique es un niño cariñoso, sensible y capaz de robar sonrisas incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, estar lejos de su familia le pesa mucho, especialmente de su hermanita de 8 años.
“Todos los días habla por videollamada con mi papá, mi mamá y mis hermanas, que siempre están para nosotros”, relató su mamá. También contó que las crisis nerviosas que sufrió por los efectos de la quimioterapia y la radioterapia fueron disminuyendo.
En Buenos Aires, madre e hijo están solos, pero se sienten contenidos por enfermeras, médicos y fundaciones que acompañan a niños y familias durante estos procesos. “Enri siempre pregunta si le mandaron mensajes, si le mandaron felicitaciones o fuerzas. Eso le hace bien. Él dice que todo Jujuy está con él”, contó Araceli, agradecida por el apoyo recibido.
Si todo sigue mejorando, en unos meses regresarán a la provincia y necesitan acondicionar su vivienda para mejorar la calidad de vida del pequeño. Para colaborar, pueden comunicarse al 3886014632.
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