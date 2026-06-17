miércoles 17 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de junio de 2026 - 12:15
Fortaleza.

Cómo es el día a día del niño jujeño que lucha contra un tumor cerebral en Buenos Aires

Tiene 7 años, está en Buenos Aires con su mamá y atraviesa un duro demostrando unas inmensas ganas de vivir. Su familia necesita ayuda.

+ Seguir en
La lucha del pequeño guerrero.

La lucha del pequeño guerrero.

Enrique y su mamá la pelean lejos de su hogar.

Enrique y su mamá la pelean lejos de su hogar.

El niño jujeño cambió su vida para recuperarse.

El niño jujeño cambió su vida para recuperarse.

Lee además
Buscan familias jujeñas para adoptar.
Sociedad.

Convocan a familias dispuestas a adoptar a un niño de 9 años en Jujuy
Candidatas de la Agrotécnica El Brete para la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: la Agrotécnica El Brete presentó a sus candidatas

La historia de Enrique conmovió a toda la provincia. A principios de 2025 comenzó con fuertes dolores de cabeza, pérdida de apetito y cansancio. Tras ser atendido de urgencia en el Hospital de Niños, en abril le detectaron un tumor en la cabeza y tres días después fue operado con éxito.

Luego de los estudios médicos, la familia recibió una noticia difícil: el tumor era maligno y había líquido cancerígeno recorriendo sus extremidades. Por ese motivo, Enrique fue derivado al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, para continuar con su tratamiento.

El día a día de Enrique

El niño jujeño cambió su vida para recuperarse.
El niño jujeño cambió su vida para recuperarse.

El niño jujeño cambió su vida para recuperarse.

Durante su internación en la capital del país, los especialistas detectaron el crecimiento de un nuevo tumor. Por esa razón, en el Hospital Militar debe cumplir con 33 sesiones de radioterapia, de lunes a viernes.

Araceli, su mamá, contó a TodoJujuy cómo transita Enrique este proceso lejos de su casa. “aquí tiene su maestra domiciliaria, entonces tiene clases. Gracias a Dios está yendo bien, día a día va mejorando”, expresó.

También contó que el niño tiene pequeñas secuelas en la visión y que continúa con tratamientos e internaciones. Las quimioterapias, explicó, no siempre son fáciles: “Hay días que son fuertes, sale muy nauseoso, está muy débil, con mucho dolor en su cuerpito, pero poco a poco se va recuperando”.

Enrique y su mamá la pelean lejos de su hogar.
Enrique y su mamá la pelean lejos de su hogar.

Enrique y su mamá la pelean lejos de su hogar.

Antes de la enfermedad, jugaba al fútbol y asistía a la escuela con normalidad. Hoy encontró otras formas de distraerse: le gusta pintar, hacer manualidades y es fanático de los autitos. Incluso, algunos médicos le regalan autos para acompañarlo en sus días de tratamiento.

Lejos de su familia, pero acompañado por Jujuy

Araceli destacó que Enrique es un niño cariñoso, sensible y capaz de robar sonrisas incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, estar lejos de su familia le pesa mucho, especialmente de su hermanita de 8 años.

“Todos los días habla por videollamada con mi papá, mi mamá y mis hermanas, que siempre están para nosotros”, relató su mamá. También contó que las crisis nerviosas que sufrió por los efectos de la quimioterapia y la radioterapia fueron disminuyendo.

En Buenos Aires, madre e hijo están solos, pero se sienten contenidos por enfermeras, médicos y fundaciones que acompañan a niños y familias durante estos procesos. “Enri siempre pregunta si le mandaron mensajes, si le mandaron felicitaciones o fuerzas. Eso le hace bien. Él dice que todo Jujuy está con él”, contó Araceli, agradecida por el apoyo recibido.

Si todo sigue mejorando, en unos meses regresarán a la provincia y necesitan acondicionar su vivienda para mejorar la calidad de vida del pequeño. Para colaborar, pueden comunicarse al 3886014632.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Convocan a familias dispuestas a adoptar a un niño de 9 años en Jujuy

FNE 2026: la Agrotécnica El Brete presentó a sus candidatas

FNE 2026: conocé a las candidatas del Comercial 2 de Palpalá

La Escuela Marina Vilte elegirá a su representante para la FNE 2026

Imputaron a dos médicos por la muerte de Yamila Chávez en el Hospital Snopek

Lo que se lee ahora
Chocó un colectivo que viajaba a Jujuy.
Policiales.

Chocó un colectivo que viajaba a Jujuy: un muerto y más de 20 heridos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Cuándo pagan el aguinaldo y cómo calcularlo.
Jujuy.

Confirmado: el cronograma de pagos del aguinaldo en Jujuy en junio 2026

Chocó un colectivo que viajaba a Jujuy.
Policiales.

Chocó un colectivo que viajaba a Jujuy: un muerto y más de 20 heridos

Hombre detenido en el Parque Xibi Xibi. video
Policiales.

Tenía dólares, pesos y un chaleco de la Policía, y fue detenido en el parque Xibi Xibi

Erling Haaland elogió a Lionel Messi.
Deportes.

La reacción de Erling Haaland tras el triplete de Lionel Messi en el Mundial 2026

Canasta Básica / familia.
Datos.

Cuánto necesitó una familia jujeña en mayo para no ser pobre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel