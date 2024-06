Cómo es el día a día de una persona ciega en Jujuy

image.png Yésica, un ejemplo de superación.

El día a día de Yésica

Explicó que es "al adquirir la discapacidad a los 12 años, eso te da otras rutinas y posibilidades. Tengo otras herramientas para el día a día. Me levanto muy temprano, me hago el desayuno y me voy a trabajar".

Cuando sale a la calle suele tener un gran inconveniente, "un tema muy importante para concientizar es el de los perritos en la vía pública porque ven un palo y se vuelven locos. Entonces tienden a pensar que les voy a pegar, por eso hay que tener mucho cuidado", añadió.

Contó que usa el transporte público y suele tomar el colectivo siempre en la misma parada. Al hacerlo todos los días, sabe aproximadamente el horario en el que pasa pero cuando duda o pasan varios, los hace parar a todos y pregunta.

También, los vecinos y choferes al conocerla, la ayudan a identificar la línea que la deja cerca de su trabajo. Cada día se traslada desde el sector Tupac Amaru del barrio Alto Comedero hasta la Vieja Terminal.

Desempeña funciones en la Coordinación de Inclusión del municipio capitalino, "hago cosas que me benefician porque trabajamos en la accesibilidad. Dentro de mi trabajo creamos hábitos para que todos podamos convivir bien, como por ejemplo, no dejan aparatos enchufados".

Las barreras a derribar

image.png La historia de una persona ciega de Jujuy.

El día de Yesica se complica cuando sale de su entorno y tiene que cruzarse con la desidia social, y el espacio que indicó que era el menos inclusivo es el de la atención al público, "hay barreras físicas, como ser, que haya cartelería en medio de las veredas o que las rampas no estén bien direccionadas y nos hacen cruzar mal".

Las más importantes, "son las barreras actitudinales. A veces vas caminando y viene una persona distraída con el celular, te patea el bastón y te lo rompe. Entonces no tenés forma de seguir tu camino".

"También hay personas que trabajan en la atención al público que deshumanizan al que tiene una discapacidad. Pasa mucho que cuando te ven en silla de ruedas o con el bastón, te niegan la atención. Te piden que vayas con otra persona o le dicen a otro que te ayude a llenar formularios que son personales. En ese ámbito hay que capacitar con un enfoque de derechos", agregó.

Cómo reconocen los billetes

Yésica explicó que a través de una aplicación, escanean los billetes y pueden comprar con dinero en efectivo sin correr el riesgo de sufrir estafas. También con esa aplicación, pueden detectar tomacorrientes por ejemplo.

"Las personas con discapacidad nos enfrentamos a menos barreras cuando tenemos más acceso a las tecnologías. Antes de tener esta aplicación, lo que hacía era llevar el dinero justo para no tener problemas con los vueltos, porque muchas veces los tuvimos. Tratamos de ir a lugares amigables", señaló.

La mejor forma de ayudarlos y tratarlos

Cuando queremos ayudar a una persona ciega o cuando ellos nos necesitan, lo más importante es "actuar de forma natural. No entrar en pánico, hay gente que te ve con el bastón y se pone nerviosa, y todo eso nos hace entrar en pánico. Eso no hagan nunca porque te pone tensa y lo feo es que no queremos decir nada porque esa persona no esta ayudando, pero por dentro nos sentimos con mucho miedo".

"Ofrezcamos la ayuda y si el otro lo necesita nos va a decir qué tipo de ayuda requiere y cómo hacerlo", concluyó.

Embed - Cómo es el día a día de una persona ciega en Jujuy