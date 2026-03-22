Feriados sin cajeros: cómo retirar efectivo con billeteras virtuales durante el fin de semana largo

Feriados sin cajeros: cómo retirar efectivo con billeteras virtuales durante el fin de semana largo

Pensando en el fin de semana largo , cuando muchas veces faltan cajeros con efectivo o hay demoras para extraer dinero, Mercado Pago recordó que ofrece distintas opciones para sacar plata desde la app en comercios habilitados. Además, la aplicación tiene un mapa para ubicar los puntos de extracción más cercanos.

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Sociedad. Fin de semana largo: cómo tener efectivo además de los cajeros en Argentina

Una de las opciones es retirar efectivo en locales que trabajan con Mercado Pago. Para hacerlo, primero hay que tener saldo disponible en la cuenta.

Feriados sin cajeros: cómo retirar efectivo con billeteras virtuales durante el fin de semana largo

A través de la aplicación se ofrecen préstamos de hasta $5.000.000

Desde la app hay que entrar en la opción “Sacar” , elegir un comercio y acercarse a la caja.

Dónde se puede retirar

Hay puntos habilitados en supermercados como Carrefour, Coto, Día y Diarco, además de farmacias, estaciones de servicio y cadenas de comida rápida como McDonald’s, Burger King y Mostaza.

Qué tener en cuenta

En algunos locales piden hacer una compra para poder retirar dinero y en otros no. Luego, se escanea el QR del comercio, se coloca el monto y se confirma la operación desde el celular.

Límite

Se puede extraer hasta $200.000 por operación, aunque eso depende del efectivo que tenga disponible el comercio en ese momento.

2. Retirar en Rapipago o Pago Fácil

Otra alternativa es sacar dinero en sucursales de Rapipago o Pago Fácil.

Cómo se hace

También se inicia desde la app, tocando “Sacar”. Luego se elige el local y la aplicación genera un código de extracción de un solo uso.

Qué se necesita

Ese código debe presentarse en caja junto con el DNI físico.

Límite

En esta modalidad se pueden retirar hasta $200.000 por día.

Importante

Si el local no tiene el monto exacto que pidió el usuario, se puede sacar una suma menor usando el mismo código.

Mercado Pago Feriados sin cajeros: cómo retirar efectivo con billeteras virtuales durante el fin de semana largo

3. Extraer con la tarjeta prepaga

La tercera opción es para quienes tienen la tarjeta prepaga física de Mercado Pago.

Cómo funciona

Se puede retirar efectivo al momento de pagar una compra en comercios adheridos a este sistema.

Límite

En este caso, el máximo permitido es de $170.000.