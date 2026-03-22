Pensando en el
cuando muchas veces faltan cajeros con fin de semana largo, efectivo o hay demoras para extraer dinero, Mercado Pago recordó que ofrece distintas opciones para sacar plata desde la app en comercios habilitados. Además, la aplicación tiene un mapa para ubicar los puntos de extracción más cercanos.
A través de la aplicación se ofrecen préstamos de hasta $5.000.000
Feriados sin cajeros: cómo retirar efectivo con billeteras virtuales durante el fin de semana largo
1. Sacar dinero en comercios adheridos
Una de las opciones es retirar efectivo en locales que trabajan con Mercado Pago. Para hacerlo, primero hay que tener saldo disponible en la cuenta.
Desde la app hay que entrar en la opción
“Sacar”, elegir un comercio y acercarse a la caja.
Dónde se puede retirar
Hay puntos habilitados en supermercados como
Carrefour, Coto, Día y Diarco, además de farmacias, estaciones de servicio y cadenas de comida rápida como McDonald’s, Burger King y Mostaza.
Qué tener en cuenta
En algunos locales piden hacer una compra para poder retirar dinero y en otros no. Luego, se escanea el QR del comercio, se coloca el monto y se confirma la operación desde el celular.
Límite
Se puede extraer hasta
$200.000 por operación, aunque eso depende del efectivo que tenga disponible el comercio en ese momento. 2. Retirar en Rapipago o Pago Fácil
Otra alternativa es sacar dinero en sucursales de
Rapipago o Pago Fácil.
Cómo se hace
También se inicia desde la app, tocando
“Sacar”. Luego se elige el local y la aplicación genera un código de extracción de un solo uso.
Qué se necesita
Ese código debe presentarse en caja junto con el
DNI físico.
Límite
En esta modalidad se pueden retirar hasta
$200.000 por día.
Importante
Si el local no tiene el monto exacto que pidió el usuario, se puede sacar una suma menor usando el mismo código.
Mercado Pago
Feriados sin cajeros: cómo retirar efectivo con billeteras virtuales durante el fin de semana largo
3. Extraer con la tarjeta prepaga
La tercera opción es para quienes tienen la
tarjeta prepaga física de Mercado Pago.
Cómo funciona
Se puede retirar efectivo al momento de pagar una compra en comercios adheridos a este sistema.
Límite
En este caso, el máximo permitido es de
$170.000.
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