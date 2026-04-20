Corte de agua programado en Maimará: en qué zonas y en qué horario

Interrupcion programada del servicio de agua en Maimará.

Agua Potable de Jujuy comunicó que este martes 21 de abril habrá una interrupción programada del servicio de agua potable en la localidad de Maimará, debido a tareas de mejora en la red.

Según se informó, los trabajos consisten en el reemplazo de cañería de PEAD por PVC 110, una obra que apunta a modernizar el sistema y optimizar su funcionamiento en el sector intervenido.

Cuál es la zona afectada La interrupción alcanzará a los usuarios de avenida Belgrano, entre Padre Lázaro y Colombres Garmendia, en Maimará.

Desde la empresa señalaron que el corte está previsto entre las 10 y las 12 horas, por lo que se recomendó a los vecinos tomar los recaudos necesarios para reducir inconvenientes durante ese lapso.

Maimará- agua potbale Por qué se realizará el corte De acuerdo con lo informado, estas obras de modernización son consideradas fundamentales para optimizar la presión y garantizar la calidad del servicio en esa zona de la localidad. Además, solicitaron a los usuarios hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias mientras dure la interrupción programada.

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