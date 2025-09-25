Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los docentes en octubre 2025

Quedó oficializado el cronograma de pagos correspondientes a septiembre 2025, que se desarrollará entre el miércoles 1 y el sábado 5 de octubre. Dentro de ese esquema, se confirmó la fecha en la que los docentes cobrarán sus haberes: será el viernes 3 de octubre.
El alcance de este pago incluye a los trabajadores del Ministerio de Educación de todos los niveles: inicial, primario, secundario y superior.
Cronograma de pagos en Jujuy
