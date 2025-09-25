Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los docentes en octubre 2025

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los docentes.

Quedó oficializado el cronograma de pagos correspondientes a septiembre 2025 , que se desarrollará entre el miércoles 1 y el sábado 5 de octubre . Dentro de ese esquema, se confirmó la fecha en la que los docentes cobrarán sus haberes : será el viernes 3 de octubre .

El alcance de este pago incluye a los trabajadores del Ministerio de Educación de todos los niveles: inicial, primario, secundario y superior .

