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26 de marzo de 2026 - 13:30
Jujuy.

Cuidado: así operan los falsos bancos que ya estafaron a una mujer en Jujuy

Estafas virtuales en Jujuy: se hizo pasar por operador de bancos y logró que la víctima transfiera $190.000 tras un engaño telefónico

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Cuidado: así operan los falsos bancos que ya estafaron a una mujer en Jujuy

Cuidado: así operan los falsos bancos que ya estafaron a una mujer en Jujuy

Una mujer mayor de edad denunció una estafa virtual en San Salvador de Jujuy luego de recibir un contacto de un supuesto operador de bancos. El hecho ocurrió en los últimos días y derivó en la pérdida de 190.000 pesos tras una serie de maniobras guiadas.

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Según el testimonio, la comunicación se presentó como un contacto oficial. El interlocutor brindó indicaciones precisas y generó confianza para avanzar con una operatoria digital desde el celular de la víctima.

Cómo fue el engaño paso a paso

Durante la conversación, el estafador solicitó compartir pantalla, una acción clave para observar los movimientos en tiempo real. A partir de ese momento, indicó realizar transferencias entre cuentas propias.

En una segunda instancia, la víctima concretó una transferencia por 190.000 pesos a una cuenta de un tercero, bajo la creencia de cumplir con un supuesto procedimiento de seguridad.

El esquema se basó en la simulación de un control interno, una modalidad frecuente en este tipo de delitos digitales.

Datos biométricos y acceso al dispositivo

La mujer indicó que no brindó contraseñas tradicionales. Sin embargo, confirmó que compartió datos biométricos y permitió la visualización de su dispositivo.

Ese acceso facilitó el seguimiento de cada paso y permitió concretar la transferencia final. La maniobra se desarrolló en pocos minutos.

Reclamo ante la entidad

Tras advertir la situación, la víctima realizó el reclamo correspondiente ante la entidad bancaria para intentar recuperar el dinero transferido.

El caso quedó registrado para su análisis y seguimiento administrativo.

Modalidad en crecimiento

Las estafas virtuales que simulan contactos bancarios crecen en frecuencia. Los delincuentes utilizan llamados telefónicos o mensajes para instalar urgencia y guiar a las víctimas.

El objetivo consiste en lograr acceso a información sensible o inducir transferencias voluntarias bajo engaño.

En muchos casos, la clave del fraude radica en el control visual del dispositivo, lo que permite dirigir cada acción sin necesidad de conocer claves.

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