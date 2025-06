De la domesticación a la familia multiespecie: el rol del perro en nuestra sociedad

Cada día es más común escuchar y ver que los pacientes ocupan un rol central dentro de la familia. Los integramos más en nuestra rutina, los llevamos al trabajo, de vacaciones, les compramos ropa y hasta muchas veces celebramos sus cumpleaños, pero esta unión entre perros y humanos no siempre fue tan íntima.

Siguiendo con la historia de los perros, luego de instaurarse como animales de compañía, se buscó una selección de ciertos rasgos para dar origen a lo que hoy conocemos como “razas”, creadas para cumplir algún fin. Entonces comenzamos a ver distintos tamaños, colores y formas de perros especializados en la caza, la protección, el pastoreo, entre otras cosas.

Entonces los perros desde sus inicios cumplieron un “rol” o tienen una función dentro de su vínculo con la persona, pero actualmente ¿cuál es el objetivo de este vínculo?

El vínculo con los perros alcanza su cúspide de evolución al integrarse como un miembro activo dentro de la familia, logra traspasar la barrera entre especies y unirse como un igual entre las personas. El perro ya no cumple una función, no es un animal que solo cuida la casa, pastorea o caza, así abandona el término de animal de compañía (que detona una adquisición de un objeto inanimado) para convertirse en parte de una familia multiespecie. El vínculo se vuelve más simple, uno los elige para convivir y simplemente amar.

Al traspasar esta barrera, nos enfrentamos a un nuevo desafío como comunidad multiespecie donde es necesario adaptar nuestras diferencias para una convivencia armónica entre ambas partes. Con esto lo que busco decir es que, un perro siempre va a ser un perro, no son nuestros hijos pero los amamos como a uno. Ellos no son personas y debemos entender esto para poder comunicarnos de la manera más sana posible.

Humanizar a un animal, no es sano para su salud ni tampoco lo es el no darle el espacio para ser quienes realmente son, este punto de equilibrio es crucial: amarlos y cuidarlos como miembros de la familia, pero también respetar su naturaleza canina, dándoles espacio para que actúen de acuerdo con sus instintos. Me llena de alegría cuando escucho a tutores aceptar esta diferencia entre las especies y respetar a sus compañeros de 4 patas por lo que son. Esto implica darles espacios para correr, para oler, para cavar, para jugar.

Es evidente que encontramos la manera de comunicarnos con nuestros perros, me es increíble como no solo saltamos la barrera del lenguaje, sino también la barrera interespecie que nos diferencia en muchas de nuestras conductas. Con esto no busco decir que los humanos somos superiores como especie en ningún sentido, porque este vínculo tan fuerte se consiguió de manera recíproca entre ambas especies.

Me gusta pensar que estamos entrando en una nueva etapa como sociedad, integrada por más de una especie conviviendo en armonía. Seguiremos caminando y creciendo junto a nuestros familiares de 4 patas, como venimos haciéndolo desde nuestros orígenes.

Victoria Juárez

Médica Veterinaria

MP:266

Instagram: vicos.veterinaria