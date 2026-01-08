Debatirán la implementación de boleta única y voto electrónico en Jujuy

El diputado provincial Adriano Morone explicó que ambos proyectos abordan cambios al régimen electoral vigente y apuntan a abrir un debate amplio dentro de la Legislatura.
Morone remarcó que se trata de dos herramientas distintas, con alcances y características propias, pero que el bloque considera relevantes para actualizar el sistema de votación en Jujuy.
Dos proyectos con enfoques diferentes
“Presentamos dos proyectos desde el bloque Jujuy Crece para tratar este período ordinario sobre la modernización del sistema electoral de la provincia”, señaló Morone. En ese sentido, precisó: “Uno es para la implementación de la boleta única de papel y otro el sistema de voto electrónico”.
El diputado aclaró que las iniciativas no se excluyen entre sí y que ambas merecen discusión legislativa. “Son distintos pero consideramos que son importantes. Es una modificación al régimen electoral que se debe debatir ampliamente”, expresó.
Además, contextualizó las propuestas dentro de los cambios recientes en la normativa provincial. “En la última reforma constitucional se dieron cambios electorales grandes como la eliminación de la reelección indefinida, entre otros”, recordó.
Debate interno y antecedentes en otras provincias
Morone indicó que dentro del propio bloque existen miradas diversas sobre los mecanismos de votación. “Son dos sistemas distintos: boleta única de papel y voto electrónico. Tenemos distintas posturas en el bloque”, afirmó.
También destacó que ambas modalidades ya se utilizan en otras jurisdicciones del país, lo que aporta antecedentes para el análisis. El legislador insistió en que el objetivo central es generar un debate serio y profundo, con participación de todos los sectores políticos, antes de avanzar con definiciones concretas.
En cuanto al camino parlamentario, Morone explicó que aún no se iniciaron conversaciones formales con otros espacios: “Se buscará el consenso porque es una ley importante”. En ese marco, subrayó la necesidad de un tratamiento responsable debido al impacto institucional de cualquier cambio electoral.