Del secundario a la universidad: Jujuy lanza talleres para afrontar el desarraigo y los nuevos desafíos

El programa “Poné Primera a tu Futuro” acompaña a jóvenes que terminan el secundario o comienzan estudios superiores. Arranca este jueves en Ciudad Cultural.

T erminar el secundario es una etapa llena de expectativas, pero también de preguntas. Para muchos adolescentes de Jujuy , el próximo paso significa elegir una carrera, mudarse a otra ciudad y comenzar una vida lejos de la familia , con responsabilidades que hasta entonces parecían lejanas. En medio de tantos cambios, contar con alguien que escuche, oriente y acompañe puede hacer una gran diferencia.

Pensando en esa transición, el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy pone en marcha una nueva edición de “Poné Primera a tu Futuro” , un programa gratuito que busca brindar herramientas a los jóvenes para afrontar los desafíos de la vida estudiantil y comenzar a construir su propio proyecto personal.

En diálogo con Canal 4 Noticias, Belén García Goyena, secretaria de Desarrollo Integral, explicó que la propuesta llega a su tercer año y está dirigida especialmente a estudiantes que cursan el último año del secundario, así como a quienes comienzan carreras universitarias o terciarias lejos de sus hogares. La iniciativa también contempla una realidad frecuente en la provincia: la de los jóvenes que dejan localidades del interior para instalarse en San Salvador de Jujuy y continuar sus estudios.

Mudarse para estudiar suele vivirse como una oportunidad de crecimiento y libertad. Sin embargo, detrás del entusiasmo por una nueva ciudad, una carrera y nuevos amigos, también aparecen la nostalgia, la soledad y las dificultades para adaptarse a una rutina completamente diferente. De pronto, los jóvenes deben organizar sus horarios, administrar el dinero, cocinar, limpiar, estudiar y resolver problemas cotidianos sin la presencia permanente de sus familias. A eso se suma la exigencia académica y, en muchos casos, la incertidumbre de no saber si eligieron la carrera adecuada.

“Los chicos están súper estimulados por las redes sociales, por el celular, por todo eso, pero a la vez están solos” “Los chicos están súper estimulados por las redes sociales, por el celular, por todo eso, pero a la vez están solos”

Belén García Goyena explicó que el programa busca acompañarlos justamente en ese momento. A través de seis encuentros con modalidad de taller, se trabajarán temas como la aproximación a la orientación vocacional, el desarraigo, la gestión de las emociones y la administración del tiempo y del dinero.

“Los chicos están súper estimulados por las redes sociales, por el celular, por todo eso, pero a la vez están solos”, reflexionó la funcionaria al describir algunas de las dificultades que atraviesan los adolescentes.

También señaló que, en ocasiones, las primeras frustraciones universitarias pueden hacer que un estudiante piense en abandonar una carrera, cuando en realidad está atravesando una dificultad puntual o necesita tiempo para adaptarse.

La propuesta apunta a que los jóvenes puedan reconocer esas emociones, encontrar herramientas para sobrellevarlas y no perder de vista sus objetivos. No se trata únicamente de decidir qué estudiar, sino de aprender a transitar los cambios que acompañan esa decisión.

Un espacio para los jóvenes que terminan el secundario y también para las familias

El programa reconoce que la transición no es sencilla para quienes se van de casa, pero tampoco para las familias que deben aprender a acompañar desde otro lugar. Muchos padres sienten preocupación por la distancia, las nuevas responsabilidades de sus hijos y las decisiones que deberán tomar. Al mismo tiempo, algunos adolescentes cargan con el temor de decepcionar a sus familias si descubren que la carrera elegida no es lo que esperaban.

García Goyena explicó que estas situaciones también forman parte del trabajo que se realiza en los talleres. Incluso adelantó que se evalúa organizar un espacio destinado a madres y padres, para ayudarlos a acompañar las decisiones de sus hijos y comprender mejor esta nueva etapa.

La tercera edición de “Poné Primera a tu Futuro” comenzará este jueves 22 de octubre, a las 18, en el Centro de Innovación Educativa, conocido como el ex Infinito, ubicado en Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy.

La participación es gratuita y no tiene cupos limitados. Los interesados pueden inscribirse mediante el código QR publicado en las redes sociales del Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy o acercarse directamente al lugar el día del primer encuentro.

La funcionaria aclaró que no es obligatorio asistir a los seis talleres para participar. Quienes no puedan concurrir a una jornada tendrán la posibilidad de sumarse a las siguientes, aunque algunos contenidos, como la introducción a la orientación vocacional, se desarrollarán en más de un encuentro.

Para los adolescentes que están por dejar el secundario y para aquellos que ya dieron sus primeros pasos lejos de casa, la invitación es a encontrar un espacio donde compartir dudas, descubrir posibilidades y aprender a afrontar los cambios.

Porque comenzar una nueva etapa no significa tener todas las respuestas desde el primer día. A veces, lo más importante es saber que hay herramientas y personas dispuestas a acompañar el camino.

“Poné Primera a tu Futuro”