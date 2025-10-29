miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 10:09
Educación.

Inician los cursos de orientación vocacional

El el jueves 30 de octubre, iniciará una nueva instancia de orientación vocacional para jóvenes estudiante de Jujuy. Será de 17 a 18:30hs.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Orientación Vocacional
Orientación vocacional en Jujuy (Foto ilustrativa)

Orientación vocacional en Jujuy (Foto ilustrativa)

Mañana jueves 30 de octubre se realizará un nuevo encuentro del programa “Poné Primera a Tu Futuro”, centrado en la temática “Aproximación a la Orientación Vocacional ”.

Lee además
Orientaciónvocacional en Jujuy (Foto ilustrativa)
Educación.

Orientación vocacional: fecha, hora y lugar del próximo encuentro para estudiantes
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu.
Atención.

UNJu: La Facultad de Humanidades abrió la preinscripción 2026 para sus carreras

El evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Calidad de Vida se llevará a cabo el jueves 30 de octubre, de 17 a 18:30, en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural, ubicado en Zorrilla de San Martín esquina Curupaytí del barrio Alto Padilla. Habrá dinámicas de orientación vocacional para explorar intereses, valores y habilidades.

Durante el encuentro se impulsarán actividades reflexivas, participativas y dinámicas grupales que permitirán explorar intereses, valores y habilidades personales, favoreciendo una elección informada y acorde a cada proyecto de vida.

A través de esta propuesta, el programa busca fortalecer la autonomía, la confianza y la proyección de las y los jóvenes, preparándolos para el inicio de estudios superiores y la construcción de proyectos con sentido.

Consultas e inscripción

Para consultas o para sumarse a próximos encuentros, comunicarse con la Coordinación de Calidad de Vida al WhatsApp 388-4612357 o al correo electrónico [email protected].

Orientación vocacional en Jujuy (Foto ilustrativa)
Orientación vocacional en Jujuy (Foto ilustrativa)

Orientación vocacional en Jujuy (Foto ilustrativa)

¿Qué es “Poné Primera a tu Futuro”?

Es un programa del Ministerio de Desarrollo Humano (Secretaría de Desarrollo Integral y Coordinación de Calidad de Vida) que acompaña a las y los jóvenes en su elección vocacional con actividades reflexivas, participativas y dinámicas grupales, para fortalecer autonomía, confianza y la proyección de estudios y proyectos de vida.

  • Destinado a estudiantes del último año del nivel secundario.
  • La propuesta busca explorar intereses, valores y habilidades.
  • La participación es gratuita. Podés anotarte o hacer consultas por WhatsApp: 388-4612357 o por correo: [email protected].
  • Cuándo: jueves 30 de octubre
  • Horario: 17:00 a 18:30
  • Dónde: Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural (Zorrilla de San Martín esq. Curupaytí)

