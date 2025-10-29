Inician los cursos de orientación vocacional

Mañana jueves 30 de octubre se realizará un nuevo encuentro del programa “Poné Primera a Tu Futuro”, centrado en la temática “Aproximación a la Orientación Vocacional ”.
El el jueves 30 de octubre, iniciará una nueva instancia de orientación vocacional para jóvenes estudiante de Jujuy. Será de 17 a 18:30hs.
El evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Calidad de Vida se llevará a cabo el jueves 30 de octubre, de 17 a 18:30, en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural, ubicado en Zorrilla de San Martín esquina Curupaytí del barrio Alto Padilla. Habrá dinámicas de orientación vocacional para explorar intereses, valores y habilidades.
La actividad está destinada a estudiantes del último año del nivel secundario, con el propósito de acompañar el proceso de elección vocacional mediante propuestas accesibles y cercanas.
Durante el encuentro se impulsarán actividades reflexivas, participativas y dinámicas grupales que permitirán explorar intereses, valores y habilidades personales, favoreciendo una elección informada y acorde a cada proyecto de vida.
A través de esta propuesta, el programa busca fortalecer la autonomía, la confianza y la proyección de las y los jóvenes, preparándolos para el inicio de estudios superiores y la construcción de proyectos con sentido.
Para consultas o para sumarse a próximos encuentros, comunicarse con la Coordinación de Calidad de Vida al WhatsApp 388-4612357 o al correo electrónico [email protected].
Es un programa del Ministerio de Desarrollo Humano (Secretaría de Desarrollo Integral y Coordinación de Calidad de Vida) que acompaña a las y los jóvenes en su elección vocacional con actividades reflexivas, participativas y dinámicas grupales, para fortalecer autonomía, confianza y la proyección de estudios y proyectos de vida.
