Cecilia Leaño, madre de Maria Luz Herrera.jpg Cecilia Leaño, madre de Maria Luz Herrera

La familia pidió el acompañamiento de la sociedad para reclamar el esclarecimiento del caso que investiga el paradero de la joven, que viajó a Chaco y desapareció. Para aportar información sobre María Luz, pueden comunicarse al 911, o también a 3886860239 o al 3886828607.

Marcha también en Chaco

El sábado 25 se concretará en Resistencia una movilización de familiares y amigos de la joven, que recorrerá varios puntos importantes de esa ciudad, colocando en cada punto una silla roja y una foto de la jujeña y de otras víctimas de femicidio.

La marcha está pautada para las 18 y comenzará en el mástil mayor, el pleno centro de Resistencia. Primero irán al Colegio Bioquímico de Chaco, luego al Consejo de Abogados de Resistencia; luego a la Caja Municipal y también al Banco Rojo.

El caso María Luz Herrera

La joven tiene 26 años y fue vista por última vez el pasado 26 de septiembre en San Salvador de Jujuy. Tiene domicilio en el barrio Los Perales. Es de contextura física delgada, tez trigueña, ojos celestes, cabello corto castaño y tiene una altura de 1,55. Tiene aros y algunos tatuajes en ambos brazos.

Los sospechosos son el novio y su padre, Darío Ezequiel Godoy y Darío Ismael Godoy, quienes están acusados de femicidio agravado por el vínculo a título de autor y partícipe primario. Pidieron también la detención de la suegra de la jujeña.

"No sé por qué motivo no se la puede encontrar”, dijo Bruno Romero, abogado de los acusados. “No hay indicio de que ella no esté con vida, y se busca a una persona fallecida. En algún lugar tendría que estar, o sea, ya sea si hubiese estado tirada o sus cosas por algún lugar, alguna prueba tendría que haber".

Mientras que Carolina Aquino, abogada de la familia de la jujeña, dijo que "la esperanza de la familia está intacta, y nosotros también tenemos esa esperanza. Pero como yo siempre digo, tampoco podemos ser ingenuos”, marcó la letrada sobre el caso.

“Acá hay pruebas, hay fuertes indicios, hay muchos elementos y hay una imputación sobre un presunto femicidio. Hay un grado de sospecha que tiene el fiscal, por el cual imputa por femicidio y no podemos ser ajenos a ese análisis", agregó.