Desde este jueves habrá un corte parcial en la Ruta 66 a la altura de Federación Gaucha: cómo circular

Desde este jueves 27 de agosto habrá un corte parcial sobre la Ruta Nacional 66, en el acceso a San Salvador de Jujuy, debido al avance de la obra del intercambiador con avenida Intersindical.

La restricción se implementará a la altura de Federación Gaucha y afectará los carriles centrales en ambos sentidos de circulación. En el sector habrá equipos pesados y personal trabajando sobre la calzada.

Dónde será el corte parcial en la Ruta 66 El corte estará ubicado en el tramo de la Ruta 66 cercano a Federación Gaucha, donde se ejecuta la construcción del nuevo intercambiador vial con avenida Intersindical.

La circulación no quedará completamente interrumpida, pero los automovilistas deberán reducir la velocidad y atravesar la zona con precaución. La máxima permitida dentro del sector afectado será de 20 kilómetros por hora. Por el momento, no se informó hasta cuándo permanecerá vigente la restricción.

Recomendaciones para circular por la zona Desde el organismo responsable de la obra solicitaron a conductores y peatones respetar las medidas de seguridad establecidas: Circular a una velocidad máxima de 20 km/h.

Respetar las señales instaladas en el sector.

Evitar detenerse dentro del tramo afectado.

Atender las indicaciones del personal vial y de seguridad.

Mantener precaución ante el movimiento de equipos pesados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.