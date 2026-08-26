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26 de agosto de 2026 - 16:02
Tránsito.

Desde este jueves habrá un corte parcial en la Ruta 66 a la altura de Federación Gaucha: cómo circular

La restricción comenzará este jueves 27 de agosto, afectará ambos sentidos a la altura de Federación Gaucha y la velocidad máxima será de 20 km/h.

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La restricción se implementará a la altura de Federación Gaucha y afectará los carriles centrales en ambos sentidos de circulación. En el sector habrá equipos pesados y personal trabajando sobre la calzada.

Dónde será el corte parcial en la Ruta 66

El corte estará ubicado en el tramo de la Ruta 66 cercano a Federación Gaucha, donde se ejecuta la construcción del nuevo intercambiador vial con avenida Intersindical.

La circulación no quedará completamente interrumpida, pero los automovilistas deberán reducir la velocidad y atravesar la zona con precaución. La máxima permitida dentro del sector afectado será de 20 kilómetros por hora. Por el momento, no se informó hasta cuándo permanecerá vigente la restricción.

Recomendaciones para circular por la zona

Desde el organismo responsable de la obra solicitaron a conductores y peatones respetar las medidas de seguridad establecidas:

  • Circular a una velocidad máxima de 20 km/h.
  • Respetar las señales instaladas en el sector.
  • Evitar detenerse dentro del tramo afectado.
  • Atender las indicaciones del personal vial y de seguridad.
  • Mantener precaución ante el movimiento de equipos pesados.

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