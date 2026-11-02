Día de los Fieles Difuntos: "En Jujuy existe una fuerte vinculación con nuestros antepasados"

Cada 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos , una fecha profundamente arraigada en Jujuy y en todo el norte argentino. Las familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos a través de oraciones, visitas a los cementerios y las tradicionales mesas de ofrendas. En este contexto, el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, destacó la importancia de mantener estas costumbres.

El obispo explicó que esta fecha tiene un significado particular en la provincia debido al vínculo que las familias mantienen con sus antepasados, incluso después de su fallecimiento.

"En nuestra provincia se caracteriza precisamente por una fuerte vinculación con nuestros antepasados, aquellos que han partido ya de este mundo . Los sentimos muy cercanos y en este día le rendimos nuestro homenaje visitando el cementerio, haciendo las ofrendas en casa para también honrarlos", expresó Fernández.

En ese sentido, señaló que la Iglesia también acompaña a los fieles durante esta conmemoración mediante la celebración de misas en los cementerios, donde numerosas familias se reúnen para recordar y rezar por sus seres queridos.

Qué dijo César Fernández sobre Halloween

Consultado sobre Halloween y su presencia en la sociedad, el obispo diferenció esta celebración de las tradiciones religiosas que tienen mayor arraigo en Jujuy, aunque remarcó la importancia de la convivencia entre distintas expresiones culturales. "Lo nuestro, lo que sentimos así como más arraigado, es el sentimiento de la devoción a los santos y a los difuntos. Eso nos ha acompañado desde siempre", sostuvo.

Fernández recordó que incluso los pueblos originarios mantienen una fuerte conexión con sus antepasados, una tradición que continúa presente en diferentes comunidades de la provincia. Sobre las celebraciones que provienen de otras culturas, manifestó: "Vemos también otras modas, otras costumbres, otros pueblos que tienen otras miradas, y bueno, hay que coexistir".

Sin embargo, planteó una inquietud sobre el significado de Halloween y lo que las familias transmiten a los más pequeños. "Yo hoy pensaba qué le explicará un papá, una mamá, a su hijo de qué se trata, porque eso me gustaría saber qué es lo que se enseña en eso, que desconozco la verdad", señaló.

La importancia de recordar a los seres queridos

Más allá de las diferentes celebraciones, el obispo destacó que el recuerdo de los familiares fallecidos representa un vínculo que atraviesa a todas las generaciones. "Yo creo que no hay familia, no hay ser humano que no se sienta vinculado a sus padres, a sus abuelos, a todos los que han pasado por este mundo", expresó.

Día de los Fieles Difuntos en Jujuy

En esa línea, remarcó que recordar a los antepasados también significa reconocer lo que hicieron por sus familias y mantener presente su legado. "Venimos de aquellos que nos han dado la vida y a quienes recordamos por todo lo que hicieron por cada uno, y queremos hoy pedir por su eterno descanso", agregó.

Fieles jujeños organizan viajes religiosos a Córdoba

Por otra parte, Fernández se refirió a los viajes religiosos organizados por distintas comunidades de Jujuy hacia Córdoba por la visita del papa Leon XIV. Según explicó, existen varias propuestas de peregrinación, algunas de las cuales incluyen visitas a lugares vinculados con el Cura Brochero. El obispo indicó que, además de los contingentes que parten desde la Catedral, otras parroquias organizaron sus propios viajes. "Hay dos o tres parroquias que han organizado ya por su cuenta varios colectivos con diversas propuestas", comentó y precisó que algunos grupos comenzaron a viajar durante el sábado y el domingo.