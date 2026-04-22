Diputada Patricia Ríos: "Existe una contradicción directa entre el discurso local de los libertarios y las acciones de su gobierno"

Patricia Ríos. Patricia Ríos.

La diputada provincial Patricia Ríos, del Frente Jujuy Crece, hizo referencia a la postura de La Libertad Avanza respecto al comercio informal y al rol del Gobierno nacional en el acompañamiento productivo. Según planteó, existe una clara diferencia entre lo que el espacio libertario sostiene en el plano local y las decisiones que se toman desde el gobierno nacional.

La legisladora habló sobre la "gravedad de la derogación de artículos clave de la Ley 24.467 y el desfinanciamiento de la Ley 25.872. Estas medidas implican la pérdida de herramientas fiscales, financieras y de inserción internacional fundamentales para el desarrollo emprendedor".

“El panorama es muy distinto al que los referentes libertarios muestran en redes. Están eliminando instrumentos que eran el motor de nuevos proyectos. Es una irresponsabilidad ignorar que el ajuste nacional le quita el piso de sustentación a cualquier feriante que quiera crecer”, añadió.

Además, mencionó que existe una “contradicción directa entre el discurso local de los libertarios y las acciones de su gobierno nacional. Mientras las fuerzas del cielo pregonan el apoyo al sector informal en Jujuy, desde Nación avanzan en la eliminación de programas históricos destinados a PyMES y emprendedores jóvenes”.

Otros cuestionamientos de Patricia Ríos La diputada se refirió al presidente del bloque libertario en la Legislatura, Federico Canedi y lo acusó de tener una visión “reduccionista”. “Su receta de menos burocracia y más desregulación carece de sustento legislativo. Parece más un eslogan con estética de redes, lleno de videos y placas violetas, pero vacío de contenido real”, indicó. En ese sentido, Ríos aseguró que Canedi "desconoce —o decide ignorar— medidas vigentes en Jujuy para aliviar la carga fiscal", entre ellas: Exención de 12 meses en Ingresos Brutos para nuevos contribuyentes.

Beneficio del 100% para la industria manufacturera.

Adhesión al Sistema Único Tributario (SUT).

Ampliación del Régimen Simplificado hasta categorías D a K.

Régimen de Fomento de Inversiones con incentivos al empleo local. Por otra parte, habló del "acercamiento del legislador libertario al Sindicato Único de Trabajadores de Ferias (SUTFRA) y la promoción de la billetera virtual Waya. Ese accionar es absolutamente contradictorio. Mientras busca interlocución sindical en la provincia, su espacio político a nivel nacional impulsa reformas que debilitan la representación gremial".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.