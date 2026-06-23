Diputada provincial Adelma Torres: "Conseguir una atención médica para los jubilados es una misión imposible"

La situación de la atención médica para los jubilados volvió a quedar en el centro del debate luego de que profesionales que prestan servicios a afiliados de PAMI reclamaran una actualización de los valores de las consultas. En ese contexto, la diputada provincial Adelma Torres advirtió sobre las dificultades que enfrentan los adultos mayores para acceder a controles y tratamientos, y apuntó contra los referentes locales de La Libertad Avanza por las políticas implementadas a nivel nacional.

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La legisladora provincial Adelma Torres exigió a los representantes en Jujuy de La Libertad “explicar a los jubilados por qué no tienen atención médica ni odontológica como corresponde. Médicos de cabecera y odontólogos que atienden a los afiliados de PAMI pidieron la actualización de los valores de las consultas y pagos adeudados. Hoy, los aranceles que paga la obra social son tan bajos que dificultan el sostenimiento básico de las prestaciones” explicó la legisladora.

“Las consecuencias de este ahogo financiero la pagan los de siempre”, indicó Torres y añadió que “en nuestra provincia miles de jubilados se quedaron completamente sin atención de cabecera”.

La diputada del Frente Jujuy Crece, señaló que “conseguir una atención médica es una misión imposible”, por cuanto “en los efectores que aún resisten, los turnos disponibles recién aparecen para agosto, septiembre e incluso octubre” y advirtió que “para un adulto mayor que necesita un control crónico o un tratamiento urgente, esperar cuatro meses es, literalmente, una condena”.

“Ante este escenario de abandono, la pregunta es inevitable: ¿Dónde están los diputados de La Libertad Avanza en Jujuy?”, alertó Torres y consideró que “es momento de que los representantes libertarios locales salgan de sus despachos y expliquen a los jujeños cómo permiten que su gobierno nacional abandone de esta manera a los adultos mayores”.

“Aquellos que prometieron ajustar a la casta hoy asisten de brazos cruzados al desmantelamiento de la salud de los más débiles”, recalcó y señaló que “los jubilados no son la casta”.

Por último, la legisladora definió que “la representación política exige dar la cara, especialmente cuando las decisiones del gobierno que defienden golpean con tanta crueldad a su propia provincia”.