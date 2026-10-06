Dos choques múltiples complicaron el ingreso a Jujuy: hubo demoras en el acceso sur

Dos choques múltiples complicaron el tránsito para ingresar a San Salvador de Jujuy durante la mañana de este martes 6 de octubre. Los siniestros se produjeron pasadas las 7.30 en el acceso sur y provocaron embotellamientos y demoras en plena hora pico.
El primero de los hechos ocurrió sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la casilla de Información Turística, donde estuvieron involucrados seis vehículos.
Minutos después se conoció un segundo choque múltiple en inmediaciones de la nueva Terminal de Ómnibus, también en uno de los principales sectores utilizados diariamente para entrar y salir de la capital jujeña.
Personal del SAME trabajó en el lugar, ya que de los impactos resultaros dos personas con golpes y heridas que merecen la atención de profesionales. Hasta el momento no se dieron a conocer mayores datos.
Tránsito lento en el ingreso a Jujuy
De acuerdo con la información disponible hasta las primeras horas de este martes, en ninguno de los dos siniestros se registraron personas heridas y los daños serían únicamente materiales. Sin embargo, la presencia de los vehículos involucrados y las tareas que se realizan en ambos sectores generan tránsito lento, filas y demoras para quienes ingresan a San Salvador de Jujuy desde el sur.
Se recomienda reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y circular con especial precaución mientras se normaliza el tránsito.
Dos choques múltiples complican el ingreso a Jujuy: hay demoras en el acceso sur
Corte momentáneo en Ruta 66 y demoras en el transito
La Policía de la Provincia de Jujuy informó un corte total momentáneo sobre la Ruta Nacional 66, a la altura del Puente Derivador, en sentido sur-norte, debido a un hecho vial registrado en el sector. Mientras se desarrollaronn las tareas correspondientes, el tránsito había sido desviado hacia Río Blanco. Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial solicitaron circular a velocidad reducida, mantener distancia de frenado y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.
En cuanto al choque múltiple registrado en el Acceso Sur, a la altura de la Casilla de Turismo, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informó que el sector permanece transitable, aunque se debe circular con extrema precaución. Personal de Seguridad Vial se encuentra regulando el tránsito y solicitó a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia adecuada de frenado y respetar las señalizaciones e indicaciones de los efectivos, mientras continúan las tareas en el lugar.
- Ruta N° 66 altura Puente Derivador, sentido S/N: corte total momentáneo, con desvíos hacia Rio Blanco
- Acceso Sur, altura Casilla de Trismo: transito con extrema precaución
Noticia en desarrollo. La información será actualizada a medida que se conozcan nuevos datos.
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