Dos choques múltiples complicaron el ingreso a Jujuy: hubo demoras en el acceso sur

Dos choques múltiples complican el tránsito hacia el centro de Jujuy desde las 7.30. Uno involucró a seis vehículos sobre Ruta 9 y se registran demoras.

Dos choques múltiples complicaron el tránsito para ingresar a San Salvador de Jujuy durante la mañana de este martes 6 de octubre . Los siniestros se produjeron pasadas las 7.30 en el acceso sur y provocaron embotellamientos y demoras en plena hora pico.

El primero de los hechos ocurrió sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la casilla de Información Turística , donde estuvieron involucrados seis vehículos .

Minutos después se conoció un segundo choque múltiple en inmediaciones de la nueva Terminal de Ómnibus , también en uno de los principales sectores utilizados diariamente para entrar y salir de la capital jujeña.

Personal del SAME trabajó en el lugar, ya que de los impactos resultaros dos personas con golpes y heridas que merecen la atención de profesionales. Hasta el momento no se dieron a conocer mayores datos.

Tránsito lento en el ingreso a Jujuy

De acuerdo con la información disponible hasta las primeras horas de este martes, en ninguno de los dos siniestros se registraron personas heridas y los daños serían únicamente materiales. Sin embargo, la presencia de los vehículos involucrados y las tareas que se realizan en ambos sectores generan tránsito lento, filas y demoras para quienes ingresan a San Salvador de Jujuy desde el sur.

Se recomienda reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y circular con especial precaución mientras se normaliza el tránsito.

Dos choques múltiples complican el ingreso a Jujuy: hay demoras en el acceso sur

Corte momentáneo en Ruta 66 y demoras en el transito

La Policía de la Provincia de Jujuy informó un corte total momentáneo sobre la Ruta Nacional 66, a la altura del Puente Derivador, en sentido sur-norte, debido a un hecho vial registrado en el sector. Mientras se desarrollaronn las tareas correspondientes, el tránsito había sido desviado hacia Río Blanco. Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial solicitaron circular a velocidad reducida, mantener distancia de frenado y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

En cuanto al choque múltiple registrado en el Acceso Sur, a la altura de la Casilla de Turismo, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informó que el sector permanece transitable, aunque se debe circular con extrema precaución. Personal de Seguridad Vial se encuentra regulando el tránsito y solicitó a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia adecuada de frenado y respetar las señalizaciones e indicaciones de los efectivos, mientras continúan las tareas en el lugar.

Ruta N° 66 altura Puente Derivador, sentido S/N: corte total momentáneo, con desvíos hacia Rio Blanco Acceso Sur, altura Casilla de Trismo: transito con extrema precaución

Noticia en desarrollo. La información será actualizada a medida que se conozcan nuevos datos.