miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 09:39
Inspiración.

Egresó de una escuela técnica de Jujuy y ganó una beca para estudiar 4 años en Estados Unidos

Nicolás Campuzano terminó la secundaria en la Escuela Técnica Provincial Nº1 de San Salvador de Jujuy y fue seleccionado para cursar Ingeniería en Software Comercial con una beca completa por cuatro años en Estados Unidos.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Nicolas Campuzano- ganó una beca para estudiar en estados unidos - ingeniería en software comercial (1)
Nicolas Campuzano- ganó una beca para estudiar en estados unidos - ingeniería en software comercial

Nicolás Campuzano terminó el secundario en la Escuela Técnica Provincial Nº1 de Jujuy y fue seleccionado para estudiar Ingeniería en Software Comercial en Estados Unidos, con una beca completa por cuatro años en Estados Unidos.

La oportunidad surgió a partir de una convocatoria que llegó directamente a la escuela. Se trató de una llamada destinada a estudiantes que estaban por egresar del secundario. A partir de allí, comenzó un proceso de selección exigente, que incluyó evaluaciones académicas, pruebas de razonamiento y una instancia de formación previa.

El camino hasta obtener la beca no fue inmediato. Nicolás participó de una primera convocatoria a mediados de año, pero no logró quedar seleccionado. Meses después, se abrió una segunda instancia y decidió volver a postularse.

Después de atravesar una serie de test vinculados al pensamiento lógico, los conocimientos y la actitud frente a la resolución de problemas, avanzó a un curso de admisión que terminó de definir a los becarios. “Fue un proceso largo, con varias etapas, pero valió la pena intentarlo otra vez”, explicó Nicolás en diálogo con TodoJujuy.

Nicolás remarcó que finalmente llegó la confirmación, le otorgaron cuatro años de formación universitaria en el exterior, con todos los gastos cubiertos.

La carrera elegida por el joven jujeño es Ingeniería en Software Comercial. Para Nicolás, el desafío no es solo académico, sino también personal, se trata de estudiar en otro país, adaptarse a un nuevo entorno y asumir una experiencia completamente distinta.

La educación técnica de Jujuy fue crucial en el proceso de selección de Nicolás

Con mucho agradecimiento a su querida ETP, Nicolás explicó que la formación técnica que recibió en Jujuy fue un pilar fundamental para afrontar el proceso de selección y las evaluaciones previas, que pusieron el foco en habilidades prácticas y razonamiento lógico. “La experiencia es totalmente nueva, pero también muy motivadora”, señaló.

La historia de Nicolás vuelve a poner en valor el rol de la educación técnica y la importancia de generar oportunidades concretas para estudiantes que buscan continuar su formación. Desde una escuela pública jujeña, logró acceder a una beca internacional que le permitirá especializarse en una de las áreas más demandadas del mundo tecnológico.

