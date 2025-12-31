Polémica por una camioneta robada en Jujuy y retenida por Aduana boliviana

Un vecino de Jujuy denunció públicamente una compleja situación tras el robo de su camioneta en la ciudad de Humahuaca , un hecho que derivó en la retención y posterior disposición del vehículo por parte de la Aduana de Bolivia. Se trata de José Luis Sánchez, propietario de una Toyota Hilux 4x4, quien afirmó que logró rastrear el rodado gracias a un sistema GPS y detectó su paso por Villazón y, días después, su ubicación en Entre Ríos.

“Me robaron el auto en Humahuaca, tenía un GPS y pude rastrearlo”, sostuvo. De acuerdo a su testimonio, cinco días después del robo el sistema marcó movimientos fuera del país. “ Pasó en Villazón y aparece en Entre Ríos, cinco días después del robo ”, detalló a medios de Tarija.

Sánchez relató que, al intentar recuperar la camioneta, se encontró con un operativo aduanero. “ Cuando estaba intentando abrirlo me cayó la Aduana. Me decomisaron el vehículo ”, explicó. Aseguró que presentó la documentación correspondiente y dio detalles de lo ocurrido. “Les mostré los papeles y conté cómo fue, pero me dijeron que no tiene denuncia y que lo trasladarían a Tarija, a la administración de Aduana”, señaló.

El damnificado también denunció un presunto pedido irregular. “Allí los funcionarios de Aduana me pidieron 10 mil dólares para llevarme el auto. Les dije que no tenía”, afirmó. Luego indicó que inició distintos trámites administrativos sin obtener una solución. “ Vine a hacer los trámites, me dijeron que vaya a Argentina a hacer la denuncia. Cuando volví, tampoco me lo solucionaron. Me hicieron desaparecer muchos papeles ”, sostuvo.

Desde la Aduana Nacional de Bolivia, Carla Aguirre brindó una explicación oficial del caso. Según precisó, “el 7 de junio de 2024 se identificó una Hilux en territorio boliviano sin ninguna documentación que respalde la situación legal en el país”. En ese marco, indicó que “se procedió a hacer la retención preventiva para determinar la situación legal del vehículo conforme manda la norma”.

Aguirre explicó que el rodado fue trasladado a depósitos aduaneros y se inició un proceso por contrabando. “El 22 de julio se recibe un memorial presentado por José Luis Sánchez que indica que el 5 de junio se la robaron, pero no adjunta la denuncia”, afirmó. En ese contexto, señaló que la Aduana solicitó un certificado de robo internacional. “Esta situación se reitera el 8 de agosto”, agregó.

La funcionaria detalló que el 5 de agosto "presenta nuevamente documentación a través de un memorial, con la constancia de denuncia policial iniciada el 24 de julio de 2024”, explicó. Según la Aduana, esta situación generó una contradicción. “Existe una contradicción entre la primera declaración y la documentación presentada”, sostuvo Aguirre.

En ese sentido, afirmó que “la Aduana se vio impedida de realizar el proceso de restitución, ya que se debe tener una denuncia anterior a la intervención”. Además, remarcó que “no hay documentación que indique que el vehículo se robó con anterioridad a la intervención de la Aduana”.

De acuerdo a lo informado, el proceso avanzó conforme a la normativa vigente. “Se emite la resolución sancionatoria y se notifica legalmente a José Luis Sánchez. Tenía pleno conocimiento del proceso instaurado”, indicó Aguirre. “Presentó sus recursos jerárquicos y se confirmaron en todas sus partes las resoluciones”, agregó.

Finalmente, la funcionaria explicó el destino del rodado. “En el marco de la ley, se dio curso al proceso de disposición. El vehículo se subasta por partes tras el desguace”, afirmó. En contrapartida, Sánchez expresó su preocupación por la situación actual. “Me avisaron que el vehículo iba a ser destruido en un año y medio, pero ahora me dijeron que ya entró en zona de destrucción”, aseguró.