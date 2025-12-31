miércoles 31 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de diciembre de 2025 - 12:04
Internacional.

Polémica por una camioneta robada en Jujuy y retenida por Aduana boliviana

El vehículo apareció días después en Villazón, fue retenido por Aduana y terminó en proceso de destrucción. El damnificado pide recuperar su propiedad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Camioneta en Bolivia
Lee además
Alerta por tormentas en Jujuy - Imagen creada con IA
Advertencia.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas: a qué hora llovería
egreso de una escuela tecnica de jujuy y gano una beca para estudiar 4 anos en estados unidos video
Inspiración.

Egresó de una escuela técnica de Jujuy y ganó una beca para estudiar 4 años en Estados Unidos

“Me robaron el auto en Humahuaca, tenía un GPS y pude rastrearlo”, sostuvo. De acuerdo a su testimonio, cinco días después del robo el sistema marcó movimientos fuera del país. “Pasó en Villazón y aparece en Entre Ríos, cinco días después del robo”, detalló a medios de Tarija.

La retención del vehículo en Bolivia

Sánchez relató que, al intentar recuperar la camioneta, se encontró con un operativo aduanero. “Cuando estaba intentando abrirlo me cayó la Aduana. Me decomisaron el vehículo”, explicó. Aseguró que presentó la documentación correspondiente y dio detalles de lo ocurrido. “Les mostré los papeles y conté cómo fue, pero me dijeron que no tiene denuncia y que lo trasladarían a Tarija, a la administración de Aduana”, señaló.

El damnificado también denunció un presunto pedido irregular. “Allí los funcionarios de Aduana me pidieron 10 mil dólares para llevarme el auto. Les dije que no tenía”, afirmó. Luego indicó que inició distintos trámites administrativos sin obtener una solución. “Vine a hacer los trámites, me dijeron que vaya a Argentina a hacer la denuncia. Cuando volví, tampoco me lo solucionaron. Me hicieron desaparecer muchos papeles”, sostuvo.

Denuncia del jujeño

La versión de la Aduana de Bolivia

Desde la Aduana Nacional de Bolivia, Carla Aguirre brindó una explicación oficial del caso. Según precisó, “el 7 de junio de 2024 se identificó una Hilux en territorio boliviano sin ninguna documentación que respalde la situación legal en el país”. En ese marco, indicó que “se procedió a hacer la retención preventiva para determinar la situación legal del vehículo conforme manda la norma”.

Aguirre explicó que el rodado fue trasladado a depósitos aduaneros y se inició un proceso por contrabando. “El 22 de julio se recibe un memorial presentado por José Luis Sánchez que indica que el 5 de junio se la robaron, pero no adjunta la denuncia”, afirmó. En ese contexto, señaló que la Aduana solicitó un certificado de robo internacional. “Esta situación se reitera el 8 de agosto”, agregó.

La funcionaria detalló que el 5 de agosto "presenta nuevamente documentación a través de un memorial, con la constancia de denuncia policial iniciada el 24 de julio de 2024”, explicó. Según la Aduana, esta situación generó una contradicción. “Existe una contradicción entre la primera declaración y la documentación presentada”, sostuvo Aguirre.

En ese sentido, afirmó que “la Aduana se vio impedida de realizar el proceso de restitución, ya que se debe tener una denuncia anterior a la intervención”. Además, remarcó que “no hay documentación que indique que el vehículo se robó con anterioridad a la intervención de la Aduana”.

Respuesta de la aduana de Bolivia

La disposición final del vehículo

De acuerdo a lo informado, el proceso avanzó conforme a la normativa vigente. “Se emite la resolución sancionatoria y se notifica legalmente a José Luis Sánchez. Tenía pleno conocimiento del proceso instaurado”, indicó Aguirre. “Presentó sus recursos jerárquicos y se confirmaron en todas sus partes las resoluciones”, agregó.

Finalmente, la funcionaria explicó el destino del rodado. “En el marco de la ley, se dio curso al proceso de disposición. El vehículo se subasta por partes tras el desguace”, afirmó. En contrapartida, Sánchez expresó su preocupación por la situación actual. “Me avisaron que el vehículo iba a ser destruido en un año y medio, pero ahora me dijeron que ya entró en zona de destrucción”, aseguró.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas: a qué hora llovería

Egresó de una escuela técnica de Jujuy y ganó una beca para estudiar 4 años en Estados Unidos

Pirotecnia sonora en Jujuy: dónde llamar para denunciar en Año Nuevo

Canta folklore con tres años y se volvió viral en TikTok: "Viva Jujuy, viva la Puna"

Jujuy celebra la copla: Purmamarca recibe el 41° Encuentro de Copleros

Lo que se lee ahora
El tiempo para Año Nuevo en Jujuy
Importante.

Cómo estará el clima en Jujuy el miércoles 31 de diciembre

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El tiempo para Año Nuevo en Jujuy
Importante.

Cómo estará el clima en Jujuy el miércoles 31 de diciembre

Asi funcionará el transporte urbano el 31 y el 1.
Atención.

Horario especial de colectivos de San Salvador de Jujuy a Palpalá para este miércoles 31

Asueto por Año Nuevo: quiénes no trabajan el 31 de diciembre
Fin de año.

Asueto para este miércoles 31 de diciembre: desde qué hora y para quiénes

Imagen de archivo video
Atención.

Rutas intransitables y con precaución por crecida de ríos este 31 de diciembre

Parte médico del detenido que se prendió fuego en la celda.
Estado crítico.

El detenido que se prendió fuego en El Chingo tiene el 80% del cuerpo quemado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel