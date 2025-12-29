Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río en Jujuy

Una nueva crecida del río Grande San Juan generó complicaciones en la zona de Ciénega de Paicone , sobre la traza de la Ruta Nacional 40, luego de que dos vehículos intentaran cruzar el cauce y quedaran atrapados por la fuerza del agua durante la noche del domingo 28 de diciembre. El episodio ocurrió tras las lluvias registradas en la región y volvió a poner en evidencia los riesgos que presenta ese sector durante la temporada estival.

El hecho involucró a una camioneta Toyota Hilux y a una Ford EcoSport, cuyos conductores intentaron atravesar el río pese al incremento del caudal. En pocos minutos, el nivel del agua superó la capacidad de paso y dejó a ambos rodados inmovilizados en medio del cauce.

Asistencia de vecinos ante la crecida

Ante la situación, vecinos de la zona se acercaron de manera inmediata para colaborar con los ocupantes de los vehículos. Con esfuerzo y coordinación, comenzaron las tareas para retirarlos del sector afectado, en un contexto marcado por la fuerza de la corriente y el terreno inestable.

El punto donde ocurrió el incidente es conocido por presentar complicaciones cada vez que se registran lluvias intensas. La falta de un puente obliga a los conductores a cruzar directamente el cauce del río, lo que incrementa el riesgo cuando el nivel del agua aumenta de forma repentina.

Ante este tipo de escenarios, se recomienda evitar el cruce de ríos cuando el caudal presenta aumentos visibles, incluso si el paso parece transitable. También se aconseja consultar el estado de los caminos antes de viajar y atender las advertencias de los pobladores locales, quienes conocen el comportamiento del río durante las lluvias.