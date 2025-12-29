lunes 29 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de diciembre de 2025 - 08:43
Puna.

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río en Jujuy

La crecida sorprendió a conductores sobre la Ruta Nacional 40, donde dos vehículos quedaron cubiertos por el agua. Vecinos colaboran con el rescate.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río.

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río.

Lee además
corte de agua en varios barrios de san salvador de jujuy: causas y duracion del corte
Importante.

Corte de agua en varios barrios de San Salvador de Jujuy: causas y duración del corte
Vuelco sobre Ruta 9 altura Pasaje Huichaira video
Atención.

Una camioneta volcó en Ruta 9 a pocos metros de Tilcara

El hecho involucró a una camioneta Toyota Hilux y a una Ford EcoSport, cuyos conductores intentaron atravesar el río pese al incremento del caudal. En pocos minutos, el nivel del agua superó la capacidad de paso y dejó a ambos rodados inmovilizados en medio del cauce.

Camionetas arrastradas

Asistencia de vecinos ante la crecida

Ante la situación, vecinos de la zona se acercaron de manera inmediata para colaborar con los ocupantes de los vehículos. Con esfuerzo y coordinación, comenzaron las tareas para retirarlos del sector afectado, en un contexto marcado por la fuerza de la corriente y el terreno inestable.

El punto donde ocurrió el incidente es conocido por presentar complicaciones cada vez que se registran lluvias intensas. La falta de un puente obliga a los conductores a cruzar directamente el cauce del río, lo que incrementa el riesgo cuando el nivel del agua aumenta de forma repentina.

Ante este tipo de escenarios, se recomienda evitar el cruce de ríos cuando el caudal presenta aumentos visibles, incluso si el paso parece transitable. También se aconseja consultar el estado de los caminos antes de viajar y atender las advertencias de los pobladores locales, quienes conocen el comportamiento del río durante las lluvias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Corte de agua en varios barrios de San Salvador de Jujuy: causas y duración del corte

Una camioneta volcó en Ruta 9 a pocos metros de Tilcara

Cómo estará el clima en Maimará para la Chaya de Mojones

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Este lunes acreditarán la primera cuota del Bono Extraordinario a docentes de Jornada Extendida

Lo que se lee ahora
Alerta por tormentas.
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Camiones cisternas abastecen a varios barrios de Jujuy.
Agua Potable.

Recorrido de camiones cisterna para abastecer los barrios en San Salvador de Jujuy

Tormentas en Jujuy. video
Lluvias.

¿Hasta cuándo siguen las lluvias en Jujuy?

Calles de Alto Comedero inundadas.
Tormentas.

Temporal en Jujuy: dos familias evacuadas en Alto Comedero tras las inundaciones

Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución - imagen ilustrativa 
Servicio.

Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución

Alerta por tormentas.
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel