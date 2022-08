El canal Dreamworks llega a Argentina a través de "El Cuatro Jujuy"

Actualmente disponible en 40 territorios en Asia Pacífico, África, Europa y Medio Oriente, DreamWorks ahora también para el público argentino ampliando el portafolio de TV paga de El Cuatro Jujuy, disponible para sus abonados.

Acerca de NBCUniversal International Networks y directo al consumidor

Como uno de los principales portafolios de entretenimiento del mundo, NBCUniversal International Networks & Direct-to-Consumer ofrece contenido de calidad y prestigiosas marcas en más de 160 territorios en Europa, Medio Oriente, África, América Latina y Asia Pacífico. Ofreciendo una amplia gama de experiencias de entretenimiento a audiencias en todo el mundo, las marcas únicas incluyen UNIVERSAL TV, SYFY, E! Entertainment Television, CALLE 13, DIVA, Studio Universal, Telemundo, Bravo y DreamWorks. Universal+ (un servicio híbrido lineal y no lineal) agrega las marcas del grupo en las plataformas de los afiliados, ofreciendo a los suscriptores tanto programación en vivo como una amplia gama de atractivo contenido VOD, incluidos estrenos por territorio y boxsets completos, todo disponible en un solo lugar. La actividad directa al consumidor de NBCU fuera de los EE. UU. incluye hayu, el servicio SVOD compuesto por realities disponible en 27 territorios, incluidos el Reino Unido, Canadá y en toda Europa y Asia Pacífico, así como Peacock on Sky en el Reino Unido, Alemania y Austria.

NBCUniversal es una de las principales empresas de medios y entretenimiento del mundo en el desarrollo, la producción y la comercialización de entretenimiento, noticias e información para una audiencia global. NBCUniversal posee y opera un valioso portafolio de cadenas de televisión de noticias y entretenimiento, una compañía cinematográfica de primer nivel, importantes operaciones de producción de televisión, un grupo líder de estaciones de televisión, parques temáticos de renombre mundial y un servicio de transmisión premium con publicidad. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation.

Acerca de DreamWorks

DreamWorks, el canal de televisión con 24 horas de programación en alta definición para niños y familias trae a los queridos héroes cinematográficos de DreamWorks a la pantalla chica para protagonizar sus propios programas de televisión. El canal presenta series de televisión originales ganadoras de premios Emmy® como Trolls: The Beat Goes On! y Dragons: Race to the Edge y The Boss Baby: Back in Business, aclamada por la crítica. El canal también presenta un bloque preescolar matutino diario, DreamWorks Junior, para niños de dos a cinco años con favoritos como Noddy Toyland Detective y Raa Raa the Noisy Lion. DreamWorks está actualmente disponible en diez idiomas en 40 territorios en Asia Pacífico, África, Europa y Medio Oriente. Visite www.dreamworks-asia.com y DreamWorks APAC en Facebook e Instagram para obtener más información.

Acerca de EL CUATRO

EL CUATRO es el servicio de TV e Internet líder en la provincia de Jujuy que constantemente ofrece nuevas tecnologías y mejores contenidos, en este caso de la mano de DREAMWORKS llevando más contenidos de calidad a sus clientes. EL Cuatro ofrece la posibilidad de acceder a los contenidos mediante múltiples opciones de acceso con EL CUATRO GO, la aplicación que se encuentra disponible para ANDROID TV, WEB, ANDROID MOVIL E IOS. EL CUATRO GO es una novedosa forma de disfrutar la televisión con posibilidad de avanzar, retroceder, elegir contenidos desde un catálogo entre otras muchas funciones.