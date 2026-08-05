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5 de agosto de 2026 - 12:37
FNE.

El Colegio Gianelli invita a su elección de Chico 10: habrá stands, juegos y mucho más

La cita será este viernes desde las 15. Participarán 25 candidatos y lo recaudado se destinará a la construcción de la carroza para la FNE.

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En diálogo con TodoJujuy, la profesora Huerto y la princesa del establecimiento, Julieta Reinoso, invitaron a la comunidad a participar del evento, que además tendrá un objetivo solidario: todo lo recaudado será destinado a la construcción de la carroza con la que el colegio participará de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Una elección distinta y con mucho compañerismo

En esta edición participarán 25 candidatos, quienes compartirán distintas presentaciones y demostrarán su personalidad sobre el escenario. La profesora Huerto destacó que la elección de Chico 10 tiene una dinámica diferente a la de las candidatas. "Es totalmente diferente. Se ve toda la destreza de los chicos, los perfiles se van analizando y cada uno tiene ocurrencias que hay que celebrar y disfrutar", comentó.

Además, remarcó el trabajo en equipo que se genera entre los estudiantes durante la preparación. "Son las mismas compañeras las que los ayudan, los acompañan y los orientan. Les dicen qué color les queda mejor o qué pueden hacer", explicó.

Habrá juegos, comidas y actividades para toda la familia

Además de la elección, quienes asistan podrán recorrer los distintos stands de juegos y comidas organizados por alumnos de todos los cursos. La entrada tendrá un valor de 5.000 pesos y la totalidad de lo recaudado será destinada a financiar la construcción de la carroza del establecimiento para la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Ya trabajan en la carroza para la FNE

Aunque el colegio mantiene en reserva la temática elegida para este año, los preparativos ya comenzaron y la comunidad educativa lanzó una convocatoria para reunir materiales reciclables que serán utilizados durante la construcción. "Necesitamos lanas, colores amarillos, verdes, planchas de polipor y todo lo que puedan acercar. Todo lo reciclado nos sirve y lo reutilizamos", señalaron.

Las donaciones pueden acercarse al establecimiento tanto por la mañana como por la tarde.

Dónde será la elección

La jornada se desarrollará en el Colegio Gianelli, ubicado en el barrio Mariano Moreno, en la intersección de Venezuela y 24 de Septiembre. Desde la institución extendieron la invitación a toda la comunidad para acompañar a los estudiantes en una tarde que combinará entretenimiento, compañerismo y el espíritu de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, mientras continúan trabajando en la carroza que representará al colegio en la edición 2026.

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