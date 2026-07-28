martes 28 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de julio de 2026 - 07:08
Solidaridad.

El Comercial 1 realiza una campaña solidaria para chicos de Cochinoca

Los alumnos juntan donaciones de ropa, calzado, juguetes y útiles para colaborar con una escuela de Cochinoca.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Comercial 1.

Comercial 1.

El Comercial 1 se prepara para vivir el Finde Estudiantil y, al mismo tiempo, impulsa una campaña solidaria destinada a una escuela de Cochinoca.

Lee además
Un Abrazo al Corazón, el desfile solidario a beneficio de Fundación Ideas (Archivo)
Jujuy.

"Un Abrazo al Corazón", el desfile solidario a beneficio de Fundación Ideas
Lionel Messi 
Deportes.

Los gestos que revelan el costado más solidario de Lionel Messi tras el Mundial 2026

Julieta Campos, jefa de hinchada de la institución, contó en Canal 4 que los estudiantes atraviesan días intensos de ensayo y organización. “Venimos muy apurados, sobre la hora, pero bastante bien y con mucha ayuda”, expresó.

Ensayos dentro del colegio

Durante las vacaciones, los alumnos pudieron utilizar las instalaciones para practicar con los instrumentos y preparar las canciones que presentarán durante la jornada estudiantil.

Por suerte nos dejaron ensayar todas las vacaciones acá en el colegio y ahora, en los recreos, los chicos salen y cantan un rato”, explicó Julieta.

El trabajo involucra a distintos integrantes de la comunidad educativa, que buscan llegar de la mejor manera al encuentro previsto para el domingo.

Promo 26' de la Comercial 1.

Promo 26' de la Comercial 1.

Una colecta para una escuela de Cochinoca

Por segundo año consecutivo, la institución decidió acompañar los preparativos con una acción solidaria.

Este año es para una escuelita de Cochinoca, que de alguna manera apadrinamos, y todo lo que reunamos se lo vamos a regalar”, señaló la estudiante.

La campaña recibe ropa, calzado, juguetes y útiles escolares. Los elementos deben encontrarse en buenas condiciones y pueden acercarse a la Escuela de Comercio N.º 1 en cualquier horario.

La recolección se extenderá, en principio, hasta el miércoles de esta semana y las donaciones pueden dejarse en el establecimiento ubicado en calle Belgrano y Alberdi, de la capital jujeña.

“Juntos podemos ayudar a muchas personas”

Julieta explicó que la iniciativa surgió después de la buena respuesta que tuvo una propuesta similar realizada el año pasado.

Vimos que a la gente le gustó mucho que hubiera un proyecto solidario y decidimos seguir, como una tradición de ayudar”, afirmó.

La intención es que las próximas promociones mantengan este tipo de actividades y continúen vinculando la celebración estudiantil con acciones comunitarias.

Para la jefa de hinchada, el valor de la campaña va más allá de las donaciones: “Significa mucho porque demuestra que juntos podemos ayudar a muchas personas”.

La escuela continuará recibiendo las colaboraciones durante los próximos días, mientras los alumnos completan los últimos ensayos antes del Finde Estudiantil.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Un Abrazo al Corazón", el desfile solidario a beneficio de Fundación Ideas

Los gestos que revelan el costado más solidario de Lionel Messi tras el Mundial 2026

Alerta por fuertes vientos en Jujuy: a qué hora, zonas afectadas y cómo estará el tiempo

Radio City cumple 29 años: "La gente nos elige todos los días y ese es nuestro mayor orgullo", aseguró José Luis Jacquet

Día Mundial del Perro Callejero y las experiencias de los jujeños: "Es una compañía de vida"

Lo que se lee ahora
Alerta por fuertes vientos en Jujuy.
SMN.

Alerta por fuertes vientos en Jujuy: a qué hora, zonas afectadas y cómo estará el tiempo

Por  Federico Franco

Las más leídas

Vuelve el viento norte al NOA: el SMN anticipa un fuerte ascenso de temperatura
NOA.

Vuelve el viento norte al NOA: el SMN anticipa un fuerte ascenso de temperatura

BEGU.
Capital.

BEGU 2026: comienza el reempadronamiento para universitarios y terciarios

Telekino: todos los resultados del sorteo 2438 del domingo 26 de julio
Suerte.

Telekino: todos los resultados del sorteo 2438 del domingo 26 de julio

El Telekino dejó un ganador en Salta: qué premio se llevó y con qué número
Sorteo.

El Telekino dejó un ganador en Salta: qué premio se llevó y con qué número

Telekino sortea un pozo millonario este 2 de agosto. 
Juego

Telekino sortea un pozo millonario este 2 de agosto: cuánto se puede ganar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel