El Comercial 1 realiza una campaña solidaria para chicos de Cochinoca

El Comercial 1 se prepara para vivir el Finde Estudiantil y, al mismo tiempo, impulsa una campaña solidaria destinada a una escuela de Cochinoca.

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Julieta Campos, jefa de hinchada de la institución, contó en Canal 4 que los estudiantes atraviesan días intensos de ensayo y organización. “ Venimos muy apurados, sobre la hora, pero bastante bien y con mucha ayuda ”, expresó.

Durante las vacaciones, los alumnos pudieron utilizar las instalaciones para practicar con los instrumentos y preparar las canciones que presentarán durante la jornada estudiantil.

“ Por suerte nos dejaron ensayar todas las vacaciones acá en el colegio y ahora, en los recreos, los chicos salen y cantan un rato ”, explicó Julieta.

El trabajo involucra a distintos integrantes de la comunidad educativa, que buscan llegar de la mejor manera al encuentro previsto para el domingo.

Promo 26' de la Comercial 1.

Una colecta para una escuela de Cochinoca

Por segundo año consecutivo, la institución decidió acompañar los preparativos con una acción solidaria.

“Este año es para una escuelita de Cochinoca, que de alguna manera apadrinamos, y todo lo que reunamos se lo vamos a regalar”, señaló la estudiante.

La campaña recibe ropa, calzado, juguetes y útiles escolares. Los elementos deben encontrarse en buenas condiciones y pueden acercarse a la Escuela de Comercio N.º 1 en cualquier horario.

La recolección se extenderá, en principio, hasta el miércoles de esta semana y las donaciones pueden dejarse en el establecimiento ubicado en calle Belgrano y Alberdi, de la capital jujeña.

“Juntos podemos ayudar a muchas personas”

Julieta explicó que la iniciativa surgió después de la buena respuesta que tuvo una propuesta similar realizada el año pasado.

“Vimos que a la gente le gustó mucho que hubiera un proyecto solidario y decidimos seguir, como una tradición de ayudar”, afirmó.

La intención es que las próximas promociones mantengan este tipo de actividades y continúen vinculando la celebración estudiantil con acciones comunitarias.

Para la jefa de hinchada, el valor de la campaña va más allá de las donaciones: “Significa mucho porque demuestra que juntos podemos ayudar a muchas personas”.

La escuela continuará recibiendo las colaboraciones durante los próximos días, mientras los alumnos completan los últimos ensayos antes del Finde Estudiantil.