El duro relato de Mirta tras el incendio en su casa en barrio San Martín: pide ayuda a los jujeños

El duro relato de Mirta sobre el incendio de su vivienda
Mirta contó en exclusiva a Canal 4 que el incendio se habría originado por una conexión que realizó una de las habitantes de la vivienda. En ese momento, ella había salido apenas unos minutos y fue alertada por vecinos del siniestro.
“Yo salí a hacer una diligencia, 20 minutos, y me alcanzan corriendo los vecinos que se estaba incendiando mi casa”, relató entre lágrimas. Cuando llegó, las llamas ya habían tomado gran parte del domicilio y tanto la Policía de la Provincia como los Bomberos ya se encontraba realizando trabajos en el lugar.
Dentro de las duras palabras, Mirta también contó que una familiar que se encontraba en la planta alta logró escapar gracias a la ayuda de los vecinos: “Una prima que estaba arriba de la vivienda tuvo que salir por los techos, los vecinos la ayudaron a salir”.
Aunque no hubo que lamentar víctimas humanas, las pérdidas sentimentales y materiales fueron enormes. “Lamentablemente murieron los seis perritos y el gato. La parte donde estaban las cuchas se empezó a incendiar y ellos se quedaron sin salida”, expresó con dolor.