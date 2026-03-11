El Gobierno revocó la designación de Juan Manuel Pulleiro como secretario de Seguridad

Juan Manuel Pulleiro.

Tras haberse desatado estas semanas un conflicto por el pedido de mejoras salariales entre la Policía y el Gobierno, Juan Manuel Pulleiro fue revocado como secretario de Seguridad de Jujuy, siendo esto confirmado a traves de un comunicado del Gobierno provincial.

Qué dice el comunicado El comunicado del Gobierno provincial expresa lo siguiente:

"El Poder Ejecutivo de Jujuy emitió este miércoles 11 de marzo el decreto N° 5090-JG que deja sin efecto el decreto 2881-JG del día 18 de marzo del 2025 el cual establecía la designación del coronel Juan Manuel Pulleiro como secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad."

La dimisión de Pulleiro se produce en un momento de fuerte tensión con la Policía que en los últimos días expresaron reclamos vinculados principalmente a cuestiones salariales y laborales.

Quién es Juan Manuel Pulleiro Juan Manuel Pulleiro nació en 1961 y es militar retirado y dirigente político. Antes de asumir en Jujuy, se desempeñó como ministro de Seguridad de la provincia de Salta durante la primera mitad del mandato del gobernador Gustavo Sáenz. En Jujuy había asumido como secretario de Seguridad en marzo de 2025, en el marco de la reorganización del área dentro del gobierno provincial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.