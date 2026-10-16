El peligro de hacerse sonar los huesos: por qué el alivio puede ser engañoso

Hacerse sonar los huesos es una costumbre frecuente entre quienes buscan aliviar tensiones o molestias corporales. Sin embargo, el kinesiólogo y quiropráctico jujeño Matías Menéndez advirtió sobre los riesgos de realizar determinadas manipulaciones por cuenta propia y explicó por qué la sensación de alivio no siempre significa que se haya solucionado el problema.

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Durante una entrevista, Menéndez fue consultado sobre el hábito de hacerse sonar distintas partes del cuerpo, una práctica que muchas personas realizan diariamente sin pensar demasiado en sus consecuencias.

“Yo no lo recomiendo, particularmente” “Yo no lo recomiendo, particularmente”

Respondió el especialista, quien centró su advertencia especialmente en las manipulaciones voluntarias de la columna vertebral.

Según explicó, algunas personas realizan movimientos para provocar un sonido articular porque sienten que consiguen liberar tensión o disminuir momentáneamente una molestia.

Sin embargo, sostuvo que esa sensación no necesariamente implica una mejoría de la causa que originó el malestar.

El profesional también advirtió sobre las maniobras repetitivas y forzadas, especialmente cuando se realizan sin conocer el estado de las articulaciones.

¿Por qué sentimos alivio cuando nos hacemos sonar los huesos?

Uno de los aspectos que abordó Menéndez fue la sensación de bienestar que algunas personas experimentan inmediatamente después de provocarse un sonido articular.

Para el quiropráctico, ese alivio puede resultar engañoso cuando se utiliza la maniobra como respuesta permanente frente a una molestia que vuelve a aparecer.

“Pasan tres a cinco minutos y tienen necesidad de volver a hacerlo” “Pasan tres a cinco minutos y tienen necesidad de volver a hacerlo”

Señaló al describir una situación que, según su experiencia, observa con frecuencia.

El especialista relacionó esta conducta con la repetición de movimientos que podrían terminar generando molestias adicionales.

No obstante, es importante distinguir los distintos tipos de sonidos articulares. Los crujidos espontáneos o el hábito de hacerse sonar los dedos sin dolor no significan necesariamente una lesión, y no está demostrado que esta última práctica provoque artritis.

El riesgo aumenta cuando se fuerzan movimientos, se aplica demasiada presión o aparecen síntomas como dolor e inflamación.

¿La quiropraxia duele y siempre hace sonar los huesos?

Otra de las dudas abordadas durante la entrevista estuvo relacionada con las sesiones de quiropraxia y los videos que circulan en redes sociales, donde se observan movimientos acompañados de fuertes sonidos articulares.

Menéndez explicó que no todos los tratamientos requieren maniobras de torsión ni movimientos bruscos.

“Hay que analizar, hay que estudiar la columna, hay que ver qué es lo que realmente necesita el cuerpo” “Hay que analizar, hay que estudiar la columna, hay que ver qué es lo que realmente necesita el cuerpo”

En su práctica, comentó que utiliza una camilla que le permite aplicar determinadas técnicas sin necesidad de realizar movimientos que produzcan el característico sonido de las articulaciones.

Además, indicó que las técnicas se seleccionan teniendo en cuenta las características de cada persona, su edad y las restricciones de movimiento que presenta.

La manipulación de la columna no está libre de riesgos y requiere una evaluación previa. En particular, los movimientos cervicales forzados pueden provocar lesiones, aunque las complicaciones graves son poco frecuentes.

Por último, el especialista recomendó evitar las soluciones improvisadas que se encuentran en redes sociales y consultar cuando existe dolor frecuente o necesidad constante de realizar movimientos para sentir alivio.

El objetivo, destacó, es identificar qué está provocando las molestias y determinar cuál es la atención adecuada para cada caso.