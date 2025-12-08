Elecciones 2025: desde el miércoles cobran las autoridades de mesa en Jujuy

Autoridades de mesa en las Elecciones 2023 (Archivo)
La Justicia Nacional Electoral y el Correo Argentino confirmaron el cronograma de pago de viáticos para las personas que se desempeñaron como autoridades de mesa en las elecciones 2025 del pasado 26 de octubre de 2025. En Jujuy, los pagos comenzarán el miércoles 10 de diciembre y se harán de manera escalonada según la terminación del DNI.
El calendario difundido establece que los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 10 de diciembre; los documentos finalizados en 2 y 3, el jueves 11; quienes tengan DNI terminado en 4 y 5, el viernes 12; mientras que los 6 y 7 podrán cobrar el lunes 15 de diciembre. Finalmente, los DNI terminados en 8 y 9 percibirán sus viáticos el martes 16 de diciembre.
Las autoridades de mesa podrán cobrar el viático correspondiente en las siguientes fechas:
10 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1
11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
15 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9
Montos establecidos para Elecciones 2025
La resolución detalla los siguientes valores:
$40.000 para autoridades de mesa (titulares o suplentes).
$40.000 adicionales para quienes completaron la capacitación previa opcional.
Total posible para autoridades capacitadas: hasta $80.000.
La Secretaría Electoral de Jujuy recordó que quienes registraron previamente una cuenta bancaria o billetera virtual recibirán el pago por ese medio de forma automática. En cambio, quienes no lo hicieron deberán acercarse presencialmente a la sucursal del Correo Argentino de la localidad donde se desempeñaron el día de la elección, en la fecha indicada por su número de DNI, con el documento original.
El monto de los viáticos para autoridades de mesa es de $80.000: $40.000 por presentarse y cumplir la función de presidente o vicepresidente, y $40.000 adicionales para quienes completaron la capacitación obligatoria organizada por la Secretaría Electoral. En el caso de los delegados electorales, el pago previsto asciende a $120.000, ya que incluye una suma extra por la remisión de reportes de incidencias y datos requeridos por la Cámara Nacional Electoral.