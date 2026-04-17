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17 de abril de 2026 - 14:00
Jujuy.

Elecciones en el Colegio de Farmacéuticos de Jujuy: cuándo se vota y qué propone la lista 6

El Colegio de Farmacéuticos de Jujuy elegirá autoridades el martes 21 de abril para el período 2026-2028 y Gustavo Martínez competirá con la lista 6.

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Colegio de Farmacéuticos de Jujuy 

El Colegio de Farmacéuticos de Jujuy elegirá autoridades el martes 21 de abril para el período 2026-2028 y Gustavo Martínez competirá con la lista 6.

El Colegio de Farmacéuticos de Jujuy elegirá autoridades el martes 21 de abril para el período 2026-2028 y Gustavo Martínez competirá con la lista 6.

El Colegio de Farmacéuticos de Jujuy tendrá elecciones el próximo martes 21 de abril para renovar sus autoridades por el período 2026-2028. La convocatoria oficial fijó para ese día la Asamblea Ordinaria en el Salón Auditórium “Benito Caballero”, ubicado en Güemes 1160, en San Salvador de Jujuy.

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En ese marco, Canal 4 y TodoJujuy dialogaron con el farmacéutico Gustavo Martínez, candidato de la lista 6 "Compromiso y lealtad", quien se mostró confiado de cara a la votación y aseguró que su espacio apunta a continuar una línea de trabajo ya iniciada dentro de la institución.

La convocatoria del Colegio estableció el 21 de abril de 2026 como fecha electoral y precisó que ese día se elegirá a las nuevas autoridades. El llamado oficial también informó que las listas se presentaron hasta el 31 de marzo a las 17 ante la Junta Electoral.

Gustavo Martínez - colegio de armaceuticos
El Colegio de Farmacéuticos de Jujuy elegirá autoridades el martes 21 de abril para el período 2026-2028 y Gustavo Martínez competirá con la lista 6.

El Colegio de Farmacéuticos de Jujuy elegirá autoridades el martes 21 de abril para el período 2026-2028 y Gustavo Martínez competirá con la lista 6.

Qué propone la lista 6 de la mano de Gustavo Martínez en el Colegio de Farmacéuticos

Martínez señaló que uno de los puntos centrales de su propuesta es mejorar los plazos de pago de las obras sociales, una de las principales preocupaciones del sector por el impacto que tiene sobre la economía de las farmacias.

Según explicó, la demora en los pagos es hoy uno de los problemas que más ahoga a los establecimientos farmacéuticos, por lo que asumieron el compromiso de seguir trabajando con más fuerza en ese frente.

Además, remarcó que la lista 6 plantea continuar con la modernización del funcionamiento institucional y avanzar con uno de los objetivos que consideran claves para este año: lograr la sanción de una ley que regule la actividad farmacéutica en Jujuy.

El mensaje a los colegiados

De cara a la votación, Martínez aseguró que su espacio busca sostener una gestión “comprometida y transparente”, con una mirada sanitaria que no solo contemple a las farmacias sino también a la comunidad.

También indicó que el padrón habilitado ronda los 200 socios en condiciones de votar, por lo que convocó a todos los colegiados a acercarse a emitir su voto el martes 21.

La elección definirá la conducción del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy para los próximos dos años, en un contexto atravesado por reclamos por pagos de obras sociales, pedidos de modernización institucional y debate sobre una futura regulación de la actividad.

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