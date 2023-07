Estamos en plena temporada invernal pero por el momento no están produciéndose bajas temperaturas. Es por ello que hay muchos virus vinculados a enfermedades respiratorias que están circulando y generan preocupación.

El presidente del Colegio Médico de Jujuy indicó también que esto va en concordancia con un alerta por el aumento de casos e Uruguay y en Europa a fines del año pasado. “Está siendo analizada esta situación, pero no necesariamente por casos de faringitis sino por otro tipo de cuadros”.

Recomendaciones ante un posible cuadro de enfermedad respiratoria

Echeñique remarcó que lo primero es estar atentos ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor de garganta, posible aparición de ganglios, manifestaciones en la piel. “La forma de contagio es a través de la tos pero es importante recalcar que hay muchos pacientes que son asintomáticos. También puede haber infecciones mediante el contacto con manos contaminadas o con alguna herida”, dijo.

Remarcó la importancia de vacunarse contra la gripe, “si bien está en fase de estudio esta bacteria, es la recomendación principal”.

También el entrevistado recordó la importancia de mantener las manos limpias, no compartir con pacientes que tengan faringitis como así tampoco elementos personales.

Una vez iniciado el tratamiento, resulta fundamental que la persona no lo corte y lo finalice hasta cumplir los 7 días. “Esto es importante ya que el paciente dentro de las 24 a 48hs ya no estaría contagiando. Otra cosa fundamental es no automedicarse, sobre todo aquellos pacientes que tengan síntomas respiratorios. Ante la menor duda, consultar al médico”, cerró Gustavo Echeñique.