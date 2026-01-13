martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 09:38
Jujuy.

Estaba desaparecida y la encontraron después de dos días en un arroyo de La Viña

Una mujer de 78 años desapareció en Jujuy, y luego de dos días, fue hallada en un arroyo de barrio Bajo La Viña.

Por  Gabriela Bernasconi
Rescate en La Viña de Pastora Valerio

Este lunes 12 de enero, Pastora Valerio, de 78 años, fue encontrada con vida en un arroyo de barrio Bajo La Viña, luego de su desaparición el pasado 10 de enero, cuando dejó su hogar y sus familiares denunciaron que no había regresado a su vivienda, motivo por el cual se radicó la denuncia policial.

Detalles del hallazgo de la mujer de 78 años que cayó a un arroyo

Tras la notificación de la desaparición de Pastora Valerio, el pasado sábado 10 de enero, se desplegó por distintas zonas rastrillajes y recorridos para dar con el paredero de la mujer de 78 años. Finalmente, alrededor de las 13:10 de este lunes, los efectivos se dirigieron hacia la zona del Puente Arias, donde continuaron con los trabajos por terrenos de difícil acceso.

rescate en arroyo La Viña (1)

Según informaron, el personal avanzó cerca de 500 metros entre la espesa vegetación utilizando machetes para abrir paso, hasta llegar a las inmediaciones de la finca La Viña. Fue allí donde la División Rescate logró divisar a la mujer tendida dentro de un arroyo con agua, con el cuerpo frío al tacto.

De inmediato los uniformados procedieron a estabilizarla e inmovilizarla con una tabla rígida para poder trasladarla por un terreno sinuoso hasta un camino apto para vehículos. La prioridad fue garantizar su integridad hasta la llegada de la asistencia médica.

Ya en zona segura, personal del SAME la asistió y constató que presentaba un golpe visible en la región cefálica, aunque se encontraba consciente al momento de ser derivada al hospital.

rescate en arroyo La Viña (2)

Cómo fue el recorrido para encontrar a Pastora Valerio

Pastora estaba tendida en un arroyo de Finca La Viña, el recorrido que se llevó a cabo para su rescate implicó el siguiente recorrido por zonas con espesa vegetación:

image

