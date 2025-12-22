lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 10:29
Fiestas.

Estaciones de servicio con horario especial en Nochebuena y Año Nuevo: cuándo no habrá atención al público

Las estaciones de servicio de Jujuy trabajarán con horarios reducidos durante las noches del 24 y 31. Recomiendan cargar combustible con anticipación.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
A pocos días de las celebraciones, las estaciones de servicio funcionarán con horarios especiales durante Navidad y Año Nuevo. La medida fue informada por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) y se aplicará en todo el país, en línea con los convenios laborales del sector.

Según lo comunicado, en las jornadas clave de fin de año no habrá atención al público general durante la noche y la madrugada, por lo que no se podrá cargar combustible ni utilizar la atención habitual en playas y tiendas en esas franjas horarias.

Horarios de cierre por Navidad y Año Nuevo

El esquema definido establece que las estaciones cerrarán al público entre las 22:00 y las 06:00 en dos momentos puntuales:

  • Nochebuena/Navidad: desde las 22:00 del miércoles 24 de diciembre hasta las 06:00 del jueves 25.

  • Nochevieja/Año Nuevo: desde las 22:00 del miércoles 31 de diciembre hasta las 06:00 del jueves 1 de enero.

Guardias para servicios esenciales y recomendaciones

CECHA aclaró que, pese al cierre, se mantendrán guardias activas destinadas exclusivamente a servicios esenciales y de emergencia, como ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad/policía y otros organismos de asistencia pública.

Ante este panorama, recomiendan a los automovilistas cargar combustible con antelación, preferentemente antes de las 22:00 o después de las 06:00, para evitar demoras o falta de atención en momentos clave de alta circulación.

Desde la Cámara aclararon que no existe un horario unificado para toda la provincia y que cada empresa expendedora determinará su esquema de trabajo según su organización interna.

Estaciones de servicio con horario especial en Nochebuena y Año Nuevo: cuándo no habrá atención al público

Precios de los combustibles en Jujuy

Desde los primeros minutos de este lunes 1 de diciembre de 2025, los surtidores de combustibles de todo el país volvieron a mostrar nuevos valores. El incremento está vinculado a la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, dispuesta por el Gobierno nacional a través del Decreto 840, que habilitó una nueva suba de naftas y gasoil en todo el territorio.

En Jujuy, TodoJujuy ya había anticipado el viernes que este ajuste llegaría a los surtidores a partir de hoy, en el marco del esquema de incrementos graduales que el Ejecutivo aplicó durante 2025 para evitar trasladar de una sola vez todo el impacto impositivo.

Cómo quedaron los precios en una estación del centro

En una de las estaciones de servicio, ubicada en el centro de San Salvador de Jujuy, los nuevos precios que se registran en esta mañana son:

  • Nafta Súper: $1.694 por litro
  • Infinia: $1.931 por litro
  • Diésel 500: $1.784 por litro
  • Infinia Diésel: $1.937 por litro

Si bien se trata de un aumento aplicado a nivel nacional, los valores finales no son idénticos en todas las bocas de expendio. Incluso dentro de la misma bandera nacional, el precio puede variar según la localización de la estación, los costos logísticos, impuestos locales y el nivel de competencia en cada zona, lo que explica diferencias de varios pesos por litro entre una ciudad y otra.

