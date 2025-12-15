YPF baja 2% el precio de las naftas esta semana en todo el país

El presidente y CEO de YPF , Horacio Marín , anunció que esta semana la empresa aplicará una baja promedio del 2% en el precio de las naftas en todo el país. La medida forma parte de lo que el ejecutivo definió como un “ seguimiento diario ” de las condiciones del mercado y llega después de varios meses de subas por encima de la inflación.

Según explicó, la decisión responde a la dinámica de oferta y demanda que la compañía viene monitoreando: cuando las variables lo permiten, los precios se ajustan a la baja, y cuando los costos suben, se corrigen al alza. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, resumió Marín al hablar del nuevo esquema de ajustes que busca ser más flexible y transparente.

La rebaja anunciada alcanza a las naftas que comercializa YPF, tanto súper como premium , pero no incluye al gasoil , cuyo comportamiento —según la empresa— responde a otras variables de costos y demanda, en especial por el peso del transporte y el sector agroindustrial. Marín adelantó que en el caso del gasoil podría haber “ajustes diferenciados”, con subas y bajas según el producto.

Además, la compañía aclaró que el 2% es un promedio nacional. Las bajas no serán iguales en todas las provincias ni en todas las estaciones de servicio , sino que variarán según la región y el punto de venta. Así, los automovilistas podrían encontrar diferencias en el descenso final según la ciudad donde carguen.

Un cambio de tendencia tras meses de aumentos

La decisión se conoce en un contexto en el que los combustibles venían de fuertes incrementos mensuales, impulsados por la actualización de impuestos y la recomposición de precios en surtidor. En ese marco, una baja, aunque sea moderada, marca un cambio de tendencia respecto de lo que venían viendo los usuarios en las pizarras de YPF.

Marín volvió a insistir en la idea de un “acuerdo de honestidad con los consumidores”, donde los precios reflejen más de cerca la realidad del mercado y no sólo una escalada permanente. Sin embargo, aclaró que este esquema no garantiza que las rebajas se sostengan en el tiempo: dependerán de cómo evolucionen el tipo de cambio, los biocombustibles, los impuestos y el valor internacional del crudo.

La ultima suba se dio el lunes 1 de diciembre de 2025, cuando los surtidores de combustibles de todo el país volvieron a mostrar nuevos valores. El incremento estuvo vinculado a la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, dispuesta por el Gobierno nacional a través del Decreto 840, que habilitó una nueva suba de naftas y gasoil en todo el territorio.

Si bien se trata de un aumento aplicado a nivel nacional, los valores finales no son idénticos en todas las bocas de expendio. Incluso dentro de la misma bandera nacional, el precio puede variar según la localización de la estación, los costos logísticos, impuestos locales y el nivel de competencia en cada zona, lo que explica diferencias de varios pesos por litro entre una ciudad y otra.

Precios en una estación de servicio (YPF) en el centro de San Salvador de Jujuy