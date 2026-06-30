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30 de junio de 2026 - 09:25
Jujuy.

Este jueves no habrá clases en Jujuy: los motivos y a qué niveles alcanza

Siguiendo el Anuario Escolar 2026 de la provincia de Jujuy, el próximo jueves 2 de julio no habrá clases en los distintos niveles educativos.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
aulas vacias

Este jueves no habrá clases en las escuelas de Nivel Inicial, Primario y Secundario de Jujuy debido a la realización de la segunda jornada institucional del año. La medida está contemplada en el Anuario Escolar elaborado por el Ministerio de Educación de la Provincia.

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Durante la jornada, los docentes trabajarán sobre aspectos pedagógicos y de convivencia escolar.

A qué niveles alcanza la medida

La suspensión de clases comprende a todas las instituciones educativas de los niveles Inicial, Primario y Secundario de la provincia de Jujuy.

La actividad estará destinada al trabajo institucional de los equipos docentes, de acuerdo con lo previsto en el calendario escolar.

aulas vacias.jpg

Calendario Escolar 2026 en Jujuy

Estas son las próximas fechas importantes previstas para el ciclo lectivo:

  • 13 y 14 de julio: vacaciones de invierno.
  • 12 y 13 de agosto: mesas de exámenes sin actividad en el nivel secundario.
  • 17 al 26 de septiembre: Fiesta Nacional de los Estudiantes. Durante esos días, las instituciones adaptarán su actividad escolar.
  • 13 y 14 de octubre: mesas de exámenes sin actividad en el nivel secundario.
  • 11 de noviembre: tercera jornada institucional.
  • 18 de diciembre: finalización del Ciclo Lectivo 2026.

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