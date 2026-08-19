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19 de agosto de 2026 - 13:49
Jujuy.

Este viernes, se realizará el Encuentro Nacional de Educadores Católicos

Este viernes 21 de agosto, los colegios católicos de la provincia de Jujuy suspenderán sus actividades por el encuentro que será en el Santa Teresita.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Imagen archivo.

Imagen archivo.

Sin clases en los colegios católicos.

Sin clases en los colegios católicos.

Los colegios católicos de Jujuy suspenderán sus actividades este viernes 21 de agosto debido a la realización del XXIX Encuentro Nacional de Educadores Católicos - Sede NOA.

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La jornada tendrá lugar en el Colegio Santa Teresita, de 8:30 a 14, y reunirá a educadores para compartir experiencias y reflexionar sobre los desafíos que atraviesa actualmente la comunidad educativa.

El encuentro se desarrollará bajo el lema “Todos somos Iglesia, todos somos misión” y propone un espacio de reflexión estratégica orientado a transformar las prácticas docentes y responder a las demandas del contexto actual desde una mirada integral.

Por este motivo, los colegios católicos de toda la provincia no tendrán clases durante el viernes. La suspensión también alcanza al Instituto de Educación Superior Populorum Progressio, que no desarrollará sus actividades habituales.

Sin clases en los colegios católicos.

Sin clases en los colegios católicos.

Los temas a tratar

Uno de los ejes centrales del encuentro será la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en las aulas. En particular, se abordará el impacto de la Inteligencia Artificial en la educación.

La especialista Jennifer Verschoor, junto a Henry Box, estará a cargo de la ponencia “Cómo implementar la Inteligencia Artificial en tus clases sin limitar el aprendizaje activo”. La propuesta apunta a brindar herramientas pedagógicas para incorporar esta tecnología sin quitar protagonismo a los estudiantes en los procesos de aprendizaje.

Otro de los temas será la salud mental y el bienestar emocional dentro de las instituciones educativas. Florencia Gabutti encabezará un módulo dedicado a la contención y la intervención oportuna frente a situaciones que pueden afectar a integrantes de la comunidad escolar.

La jornada también tendrá un espacio destinado a la formación humana y espiritual. En este caso, David Brandan presentará la disertación “Custodios del corazón”, centrada en el rol del educador como guía integral.

Comenzó el Encuentro Nacional de Educadores Católicos en Jujuy

Comenzó el Encuentro Nacional de Educadores Católicos en Jujuy

¿Cuándo será el encuentro?

El XXIX Encuentro Nacional de Educadores Católicos - Sede NOA se realizará:

  • Fecha: viernes 21 de agosto.
  • Horario: de 8:30 a 14.
  • Lugar: Colegio Santa Teresita.
  • Lema: “Todos somos Iglesia, todos somos misión”.

La actividad reunirá distintas instituciones educativas católicas en una jornada de formación y reflexión sobre los desafíos actuales de la educación, con especial atención en el uso de nuevas tecnologías, el bienestar emocional y la formación integral de los estudiantes.

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