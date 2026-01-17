Fin del "viaje tecnológico": desde Jujuy explican por qué ya no conviene cruzar a Chile por celulares

Desde este jueves rige la eliminación total del arancel de importación para celulares , una medida que redujo el derecho del 16% al 0% en dos etapas. La primera baja fue en mayo de 2025 (del 16% al 8%) y la segunda entró en vigencia este 15 de enero, completando el esquema.

El cambio impacta sobre un mercado que combina importadores formales, ensambladores locales, comercios minoristas y un fuerte canal informal , en un contexto de caída del consumo y retracción en las ventas.

Para el abogado jujeño César Lera , la consecuencia directa será una reducción de precios y una competencia más marcada entre canales. “Los celulares van a bajar de precio porque se eliminó el impuesto del dieciséis por ciento que pesaba sobre la importación”, explicó.

Durante los últimos años muchos jujeños aprovecharon las vacaciones o escapadas para cruzar a Chile y comprar teléfonos , aprovechando la diferencia de precios y el régimen de ingreso en frontera que permite traer un equipo y una notebook sin superar la franquicia. Ese incentivo ahora se achica. “Antes la diferencia era realmente importante, de por lo menos quinientos dólares. Con este cambio no tendría sentido viajar”, señaló Lera.

Según el abogado, incluso el clásico “viaje tecnológico” a Chile perdería atractivo, porque los importadores formales locales podrían ofrecer valores más competitivos y con financiación bancaria, un factor que no existe en la compra internacional.

Los precios en los modelos más nuevos de los teléfonos móviles ya comenzaron a bajar por la reducción del costo de importación. Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy en Argentina.

Competencia, financiamiento y contrabando

La eliminación del arancel también afecta al mercado paralelo. “Va a tener un impacto en quienes se dedican al comercio de teléfonos, porque van a tener que competir en precios y en formas de pago”, sostuvo Lera.

Hoy conviven en el mercado:

importadores oficiales

ensambladores locales

reventa informal

contrabando fronterizo

compra turista

Con el nuevo esquema, los teléfonos importados deberían acercarse a los valores de referencia regional. El modelo más caro del segmento premium —que en Argentina llegó a superar los USD 2.000— podría ubicarse alrededor de USD 1.500–1.600, según estimó Lera. La medida también obliga a recalcular precios a quienes ensamblan equipos en el país.

“Los ensamblados en Argentina también van a tener que bajar porque si conseguís el de la manzanita más barato, impacta en toda la gama”, destacó Lera.

¿Conviene esperar o comprar ahora?

Para el abogado, el traslado a precios debería verse más rápido que en otros rubros, porque es un producto de alta rotación. “No va a tener sentido viajar si esto efectivamente se traduce en un margen de ganancia competitivo”, afirmó.

Una variable decisiva será el financiamiento en cuotas, una herramienta que podría inclinar la balanza hacia la compra local aún si persistiera alguna diferencia residual con el exterior.

Lera también hizo referencia al riesgo del mercado informal que opera con equipos robados. “Nunca hay que acudir al famoso mercado negro. Ese teléfono que estás comprando puede ser el tuyo que lo están vendiendo”, advirtió.