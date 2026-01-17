sábado 17 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de enero de 2026 - 10:44
Tecnología.

Fin del "viaje tecnológico": desde Jujuy explican por qué ya no conviene cruzar a Chile por celulares

Con el arancel 0% para celulares importados, un abogado jujeño sostiene que la diferencia de precios con Chile se reduce y ya no justificaría viajar para comprarlos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares.

Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares.

Lee además
empezo a regir el impuesto 0% a celulares importados: que cambios trae
Economía.

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae
Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy en Argentina.
Economía.

Con los aranceles cero para celulares: cuál es el precio del iPhone 17 Pro Max en Argentina

El cambio impacta sobre un mercado que combina importadores formales, ensambladores locales, comercios minoristas y un fuerte canal informal, en un contexto de caída del consumo y retracción en las ventas.

Para el abogado jujeño César Lera, la consecuencia directa será una reducción de precios y una competencia más marcada entre canales. “Los celulares van a bajar de precio porque se eliminó el impuesto del dieciséis por ciento que pesaba sobre la importación”, explicó.

De Chile a Jujuy: cómo cambia la comparación regional

Durante los últimos años muchos jujeños aprovecharon las vacaciones o escapadas para cruzar a Chile y comprar teléfonos, aprovechando la diferencia de precios y el régimen de ingreso en frontera que permite traer un equipo y una notebook sin superar la franquicia. Ese incentivo ahora se achica. “Antes la diferencia era realmente importante, de por lo menos quinientos dólares. Con este cambio no tendría sentido viajar”, señaló Lera.

Según el abogado, incluso el clásico “viaje tecnológico” a Chile perdería atractivo, porque los importadores formales locales podrían ofrecer valores más competitivos y con financiación bancaria, un factor que no existe en la compra internacional.

Los precios en los modelos más nuevos de los teléfonos móviles ya comenzaron a bajar por la reducción del costo de importación.
Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy en Argentina.

Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy en Argentina.

Competencia, financiamiento y contrabando

La eliminación del arancel también afecta al mercado paralelo. “Va a tener un impacto en quienes se dedican al comercio de teléfonos, porque van a tener que competir en precios y en formas de pago”, sostuvo Lera.

Hoy conviven en el mercado:

  • importadores oficiales
  • ensambladores locales
  • reventa informal
  • contrabando fronterizo
  • compra turista

Con el nuevo esquema, los teléfonos importados deberían acercarse a los valores de referencia regional. El modelo más caro del segmento premium —que en Argentina llegó a superar los USD 2.000— podría ubicarse alrededor de USD 1.500–1.600, según estimó Lera. La medida también obliga a recalcular precios a quienes ensamblan equipos en el país.

“Los ensamblados en Argentina también van a tener que bajar porque si conseguís el de la manzanita más barato, impacta en toda la gama”, destacó Lera.

Embed - CESAR LERA- abogado

¿Conviene esperar o comprar ahora?

Para el abogado, el traslado a precios debería verse más rápido que en otros rubros, porque es un producto de alta rotación. “No va a tener sentido viajar si esto efectivamente se traduce en un margen de ganancia competitivo”, afirmó.

Una variable decisiva será el financiamiento en cuotas, una herramienta que podría inclinar la balanza hacia la compra local aún si persistiera alguna diferencia residual con el exterior.

Lera también hizo referencia al riesgo del mercado informal que opera con equipos robados. “Nunca hay que acudir al famoso mercado negro. Ese teléfono que estás comprando puede ser el tuyo que lo están vendiendo”, advirtió.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae

Con los aranceles cero para celulares: cuál es el precio del iPhone 17 Pro Max en Argentina

¿Cuánto podrían costar los celulares tras la quita de aranceles en Argentina?

El SMN mantiene la alerta amarilla por tormentas en Jujuy durante tres días

Carpinchos en los diques de Jujuy: dónde están, por qué llegaron y qué cuidados hay que tener

Lo que se lee ahora
feria de lotes en agostini: una oportunidad unica para ser dueno hasta el 21 de enero
Atención.

Feria de Lotes en Agostini: una oportunidad única para ser dueño hasta el 21 de enero

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Lugar donde sucedió el hecho.
Capital.

Tensión en barrio Gorriti: un hombre amenazó a su ex en la vía pública y atacó a policías

Foto ilustrativa. video
Anuncio.

Habrá más subsidios eléctricos para el NOA: cómo serán en cada zona

Amistoso Gimnasia vs Racing de Córdoba - Foto: Fanaticos.lvdos
Pretempotada.

Gimnasia de Jujuy jugó dos amistosos contra Racing de Córdoba: resultados de los partidos

Pago anticipado 2026
Beneficios.

Pago anticipado 2026: para qué impuestos, descuentos y cómo pagar

Foto ilustrativa. video
VIDEO.

Salta: impresionante avistaje de un puma en el dique Cabra Corral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel