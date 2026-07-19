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19 de julio de 2026 - 08:47
Jujuy.

Final Argentina-España: preparan un operativo especial en Jujuy

El domingo volverán a colocar vallas alrededor de los principales sectores de la plaza para prevenir daños durante los posibles festejos de la final Argentina - España.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Mas de 1500 jujeños celebraron el triunfo de Argentina en la Plaza Belgrano

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Refuerzan el operativo en Plaza Belgrano

La Plaza Belgrano contará con un operativo especial de prevención y limpieza durante la jornada del domingo, cuando la Selección Argentina dispute la final frente a España.

La medida busca cuidar uno de los principales espacios públicos de San Salvador de Jujuy ante la posibilidad de que una gran cantidad de personas se concentre en el lugar después del partido.

Colocarán nuevamente el vallado

María Pedraza, encargada de la limpieza de la Plaza Belgrano, explicó que durante la mañana del domingo se instalará nuevamente el vallado en diferentes sectores.

“El vallado es una prevención importante para proteger el monumento y la glorieta, y para no tener más destrozos que la vez pasada”, sostuvo.

Tras el triunfo de Argentina, limpiaron vidrios y botellas rotas en Plaza Belgrano

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La decisión fue adoptada luego de los daños registrados en la plaza tras el partido entre Argentina y Egipto. El objetivo es evitar que las personas se suban a los monumentos, ingresen a sectores protegidos o provoquen daños en el mobiliario y los espacios verdes.

Horarios de comercios para el domingo

En la provincia de Jujuy los supermercados cierran habitualmente a las 14 horas por lo que se respetaría el mismo, teniendo en cuenta que no coincide con el horario de la final.

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