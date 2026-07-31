Finde Estudiantil: habrá tres anillos de seguridad en cercanías al Estadio 23 de agosto

Desde la Policía de la Provincia anunciaron que el operativo de seguridad para el Finde Estudiantil que se realizará en el Estadio 23 de agosto comenzará a las 8 con la participación de 150 efectivos de diferentes áreas de la fuerza policial con tareas preventivas antes, durante y después del evento.

“Para este evento se contará con la presencia de Bomberos, personal de civil, Brigada de Investigaciones y de narcotráfico distribuidos en diferentes zonas del estadio ; como así también del área de contravenciones”, dijo Lorena Choque de Prensa de la Policía.

“Las puertas para el ingreso será desde las 12 hasta las 15”, recordó Choque y agregó que “se prevé que el evento termine a las 19”.

En este sentido se confirmó que habrá tres anillos de control en el estadio 23 de agosto, tanto en las inmediaciones como en los barrios cercanos con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las actividades y prevenir incidentes. Además se realzarán trabajo conjunto con.

“Estos anillos servirán también para acompañar a las hinchadas que estén llegando al estadio y se trabajará de manera conjunta con la Dirección de Tránsito del Municipio y la Dirección de Seguridad Vial”, anunciaron desde prensa de la policía.

Finde Estudiantil.

Venta de bebidas alcohólicas

Dentro del operativo de seguridad, desde la el área de contravenciones de la Policía efectuarán controles sobre la venta de bebidas alcohólicas a los comercios ubicados en las cercanías del Estadio para evitar la venta a menores de edad.

“Entre jueves y viernes se están realizando las intimaciones correspondientes a los negocios aledaños advirtiendo sobre la venta de bebidas alcohólicas a los adolescentes”, sostuvo Choque quién adelantó también que “habrá recorridos preventivos en las inmediaciones del estadio”.

Las autoridades también recomendaron que, una vez finalizados los eventos, los jóvenes no permanezcan deambulando por las inmediaciones del estadio y solicitaron el acompañamiento y control de los padres.