Flybondi deja de prestar servicios en Jujuy

El secretario de comunicación de la provincia de Jujuy, Alberto Siufi , adelantó que Flybondi dejará de prestar servicio en Jujuy; “l a empresa, de hecho, ya no estaba volando en la provincia; ayer ya hubo un anuncio oficial donde confirmaba que Flybondi no va a volar ”.

“ La semana pasada hablábamos de lo que teníamos proyectado con Joy Airline y JetSMART y ya dábamos por hecho de que Flybondi no va a estar más. Inclusive está teniendo acciones muy complicas ya que sigue vendiendo boletos e incumple todos los compromisos que tiene”, aseguró Siufi.

El funcionario dijo que todo esto “indicaría que está armando una estructura de empresa para después venderla; todo indicaría que lo que está haciendo viene dirigido a esto”.

“ Lo de Flybondi hay que darlo por descontado, la provincia no tiene ninguna expectativa con esto ”, aseguró Siufi.

Más vuelos a Bs. As. y Córdoba

oy Airline prevé comenzar sus operaciones desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán hacia fines de septiembre, con vuelos que conectarán la provincia con Buenos Aires y Córdoba.

La llegada de la compañía se produce en medio de las gestiones para ampliar la oferta aérea desde Jujuy y generar nuevas alternativas para los pasajeros que actualmente utilizan tanto el aeropuerto provincial como el de Salta.

De acuerdo con la información brindada hasta el momento, Joy Airline tendrá dos vuelos diarios entre Jujuy y Buenos Aires y uno diario entre Jujuy y Córdoba. La compañía operará con aviones de 50 plazas y tendrá como base operativa el aeropuerto jujeño.

La incorporación de Joy Airline no será el único cambio previsto para los próximos meses. JetSMART comenzará a operar desde el 3 de octubre con un vuelo diario y aeronaves con capacidad para entre 170 y 220 pasajeros. A esto se suma la operación actual de Aerolíneas Argentinas, que cuenta con tres vuelos diarios hacia Buenos Aires y cinco frecuencias semanales hacia Córdoba.

Además, se anticipó que Aerolíneas Argentinas utilizará aviones de mayor capacidad en algunas de sus operaciones, lo que permitiría incrementar la cantidad de plazas disponibles sin necesidad de sumar frecuencias.