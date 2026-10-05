Fundación Sí realizará una colecta solidaria en Jujuy: qué se puede donar y dónde acercarse

Fundación Sí realizará este miércoles 7 de octubre una nueva edición de la Misión Solidaria, una jornada nacional de colecta que tendrá su actividad en Jujuy de 15.30 a 19.30 en Plaza Belgrano. Las donaciones serán destinadas, entre otros fines, a colaborar con el comedor donde funciona uno de los proyectos de la organización.

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Paula García, voluntaria de Fundación Sí, explicó en Arriba Jujuy que este año la iniciativa se extendió a todo el país y que cada provincia que cuenta con una sede de la organización destinará algunas horas a recibir donaciones.

En Jujuy eligieron realizar la actividad en Plaza Belgrano aprovechando la celebración de la patrona de la provincia y la circulación de personas prevista para esa jornada.

La colecta recibirá diferentes tipos de elementos, siempre que se encuentren en buenas condiciones. Entre las principales necesidades aparecen los alimentos no perecederos, indumentaria y calzado.

También se podrán acercar prendas para niños y adultos, libros, apuntes y electrodomésticos en buen estado.

Sobre el material de estudio, García aclaró que puede ser utilizado aunque tenga marcas o resaltados: “No hay problema si está resaltado, es un libro y está el contenido que es por ahí lo que más necesitamos”, indicó García.

Los libros y apuntes vinculados con carreras que se dictan en la provincia serán destinados a jóvenes que se encuentran estudiando.

A dónde estarán destinadas las donaciones

Parte de lo recolectado permitirá colaborar con el comedor donde funciona el proyecto Sí Pueden, que se desarrolla sábado por medio y trabaja con infancias y adolescencias.

Es un barrio complicado, hay muchas vulnerabilidades, entonces no queremos aflojar con ese proyecto y también ayudar y que la fundación esté presente, señaló la voluntaria. Es un barrio complicado, hay muchas vulnerabilidades, entonces no queremos aflojar con ese proyecto y también ayudar y que la fundación esté presente, señaló la voluntaria.

García también reconoció que actualmente existe una mayor necesidad de asistencia y que la situación repercute en el trabajo de las organizaciones. Sin embargo, destacó el acompañamiento que reciben desde distintos sectores.

“Tenemos el apoyo de muchos particulares, de muchas empresas a nivel nación que nos ayudan. Entonces, si bien sí se nota, se ve a comparación de otros años, la situación también repercute, pero la estamos llevando”, sostuvo.

Fundación Sí continúa con sus proyectos en Jujuy

Durante la entrevista, García también realizó un balance de las actividades de la organización y anticipó que el 5 de noviembre se conocerán, a través de las redes sociales de la Fundación, los resultados de las entrevistas de ingreso.

“Este 5 de noviembre van a salir en las redes los resultados, para los chicos que nos están escuchando quizás del interior y ya quieren saber si ingresaron o no”, indicó.

Quienes quieran conocer las actividades, realizar consultas o sumarse pueden encontrar a la organización en Instagram y Facebook como Fundación Sí Jujuy.

La Misión Solidaria se realizará este miércoles 7 de octubre, de 15.30 a 19.30, en Plaza Belgrano, en la esquina de Gorriti y Belgrano.