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16 de junio de 2026 - 07:38
Jujuy.

FNE 2026: el Secu de Caspalá hará historia y viajará más de 15 horas con su carruaje

Los estudiantes del Secundario 57 de Caspalá preparan una histórica participación en la FNE 2026 y deberán recorrer largas distancias para trasladar su trabajo.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El Secundario 57 de Caspalá construye su carruaje para la FNE 2026.

El Secundario 57 de Caspalá construye su carruaje para la FNE 2026.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) tendrá este año una historia especial llegada desde las alturas de Jujuy. Por primera vez, una institución educativa del departamento Valle Grande participará con un carruaje en los tradicionales desfiles de Ciudad Cultural.

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Se trata de un proyecto impulsado por alumnos y docentes del Secundario 57 de Caspalá que, pese a las dificultades logísticas que implica la distancia, trabajan con entusiasmo para concretar un sueño que marcará un hecho inédito para la región.

El profesor Iván Vilca explicó que la iniciativa genera una enorme expectativa entre los estudiantes y representa un desafío que demanda organización, recursos y colaboración.

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Un traslado que llevará más de 15 horas

Además de la construcción del carruaje, uno de los mayores desafíos será el viaje hasta San Salvador de Jujuy para participar de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Desde Caspalá hasta San Salvador de Jujuy, el recorrido puede extenderse durante más 15 horas debido a las características del camino de montaña, las condiciones climáticas y las dificultades propias del traslado de materiales y estructuras.

"Es la primera vez que un colegio del departamento Valle Grande presenta un carruaje. Los chicos están muy entusiasmados", expresó el docente.

La complejidad del trayecto obliga a planificar cada detalle para evitar inconvenientes durante el traslado. Por ese motivo, la comunidad educativa analiza realizar el montaje final del carruaje fuera de Valle Grande.

"Vamos a montar el carruaje en Humahuaca o en San Salvador de Jujuy porque es mucha la distancia y resulta muy complicado trasladar toda la estructura armada", explicó Vilca.

La decisión busca reducir riesgos y facilitar la llegada del proyecto a Ciudad Cultural, donde será exhibido junto a los trabajos de otras instituciones de la provincia.

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Los materiales que necesitan

Mientras avanza la construcción, la comunidad educativa busca reunir elementos fundamentales para completar el proyecto.

Entre los materiales más necesarios figuran cartón, módulos LED y cableado para el sistema de iluminación que formará parte del carruaje.

Además, el establecimiento requiere acompañamiento de personas con conocimientos técnicos que puedan colaborar en distintas etapas del armado.

"Nuestra orientación es Ambiente, por eso también necesitamos ayuda de personas que tengan conocimientos técnicos, especialmente en electricidad", comentó el profesor.

Secundario de Caspalá (1)
El Secundario 57 de Caspalá construye su carruaje para la FNE 2026.

El Secundario 57 de Caspalá construye su carruaje para la FNE 2026.

Un sueño que moviliza a toda la comunidad

Las condiciones climáticas también representan una dificultad adicional para los estudiantes y docentes que trabajan en la iniciativa.

"Estuvo soplando bastante viento y eso complica traer todas las cosas que necesitamos para seguir avanzando", relató Vilca.

A pesar de los desafíos, la comunidad educativa mantiene intacta la ilusión de mostrar por primera vez el trabajo de los estudiantes de Valle Grande en uno de los eventos más importantes de la provincia.

Quienes deseen colaborar con materiales, asesoramiento técnico o brindar algún tipo de ayuda pueden comunicarse directamente con el profesor Iván Vilca al número 3884-37-1182.

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