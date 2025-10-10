"Fue muy duro porque fue volver una y otra vez a ese día", dijo Alejandra Argota

Alejandra Argota, madre del bebé que sufrió graves consecuencias luego de recibir leche por vía intravenosa en el hospital Materno Infantil de nuestra ciudad, visitó los estudios de Canal 4 y relató cómo vivió el momento en que se dictó la sentencia del caso . Cabe recordar que ayer se dio a conocer la condena del enfermero Fabián Alfredo Solano, que fue de siete años de prisión.

“ Fue muy duro porque fue volver una y otra vez a ese día, a ese momento . Desde mi lugar, poder contarlo fue satisfactorio, poder exteriorizar lo que vivimos como familia”, expresó conmovida.

Argota recordó que escuchar las declaraciones de los profesionales involucrados en el juicio fue una experiencia difícil:

“Cuando pasaron los médicos fue volver una y otra vez, los enfermeros, los médicos, y siempre apuntando hacia los riesgos que tuvo mi bebé y a su fragilidad” , relató.

La madre señaló que hubo testimonios que no coincidían, pero destacó un gesto particular del acusado: “Cuando terminó su declaración, pidió perdón. De todas maneras, ya lo habíamos perdonado”.

El poder del perdón y la fe

Alejandra contó que junto a su esposo decidieron perdonar desde el primer momento. “El primer día que entró a terapia nos pusimos de acuerdo con mi marido, y el segundo día decidimos perdonar a esta persona. Ya el tercer día fue que mi bebé abrió los ojos”, relató emocionada.

“Dijimos: al Señor le gusta la obediencia. Nosotros somos obedientes y pedimos perdón”, agregó.

El miércoles, David cumple 1 año de vida

Hoy, su hijo continúa con cuidados especiales y tratamientos permanentes, pero muestra avances día a día. “Él siente que esto ya está terminando porque hoy durmió toda la tarde. Todos los días mejora un poco más, ya quiere caminar”, contó.

La familia se prepara para celebrar un momento muy especial: “El miércoles que viene cumple un año, así que celebraremos su vida”, afirmó Alejandra con una sonrisa.

Un camino largo por recorrer

A pesar de las mejoras, el niño sigue con oxígeno de base, es electrodependiente y deberá continuar con controles médicos hasta la adultez. “Los controles los tendrá que hacer hasta que cumpla los 20 años, más o menos”, explicó su madre.