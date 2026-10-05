Hoy es el Día Nacional de las Aves: por qué se celebra en Argentina

Cada 5 de octubre se conmemora en Argentina el Día Nacional de las Aves , una fecha destinada a generar conciencia sobre la importancia de las aves, su conservación y la protección de los ambientes naturales que necesitan para sobrevivir.

Jujuy. Jujuy y la diversidad de aves: más de 600 especies habitan la provincia

Especies. Jujuy tiene más del 50% de la diversidad de aves de Argentina

La celebración fue establecida en 1982 por Aves Argentinas , entonces Asociación Ornitológica del Plata, con el objetivo de promover la reflexión y acciones concretas en defensa de las especies que habitan el territorio nacional.

La elección de la fecha está relacionada con San Francisco de Asís , tradicionalmente asociado al cuidado de la naturaleza y los animales. Según la tradición, San Francisco tenía una especial relación con las aves y solía referirse a ellas como parte de una misma comunidad con los seres humanos.

A partir de esa referencia, Aves Argentinas decidió establecer el 5 de octubre como una jornada para poner en valor la enorme diversidad de aves que existe en el país y fomentar su respeto y conservación.

Argentina cuenta con más de 1.000 especies de aves, cerca del 10% de las especies registradas en todo el mundo, distribuidas en ambientes que van desde las selvas subtropicales del norte hasta los bosques y estepas patagónicas.

El hornero, el ave nacional

Mucho antes de establecerse esta jornada, en 1928 el hornero fue elegido como Ave Nacional a partir de una encuesta de alcance nacional en la que participaron principalmente alumnos de escuelas primarias.

De aproximadamente 20 centímetros y característico color pardo, el hornero es una de las especies más reconocidas del país. Su principal particularidad es el elaborado nido de barro con forma similar a un horno, que construye en árboles, postes, alambrados y estructuras urbanas.

Con el paso de los años se convirtió en uno de los principales símbolos de la fauna argentina.

Jujuy, un territorio privilegiado para observar aves

La provincia de Jujuy tiene una importante diversidad de ambientes naturales que permiten encontrar numerosas especies de aves.

Uno de los sitios destacados es el Parque Nacional Calilegua, en el sudeste provincial. Allí habita el burgo (Momotus momota), una llamativa especie de colores verdes, celestes, negros y violetas que se distingue por el movimiento pendular de su larga cola. El ave forma parte incluso del emblema del área protegida.

Otro de los puntos fundamentales para la conservación se encuentra en plena Puna: la Laguna de los Pozuelos, ubicada a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Este enorme espejo de agua es hábitat de miles de flamencos y otras aves acuáticas. Por su relevancia ambiental fue reconocido como Sitio Ramsar y Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA).

Entre sus habitantes se destaca el flamenco andino o parina grande, una de las especies características de los ambientes altoandinos.

Aves emblemáticas de todo el país

La diversidad de aves argentinas también puede observarse en numerosas áreas protegidas.

En Córdoba, el Parque Nacional Quebrada del Condorito conserva uno de los sitios de cría de cóndores más importantes fuera de la Cordillera de los Andes. El cóndor puede aprovechar las corrientes de aire para desplazarse a grandes alturas y nidifica principalmente en huecos y cuevas ubicadas en paredes rocosas.

En La Pampa se encuentra el gallito copetón, característico de bosques bajos y estepas; mientras que en Neuquén, el Parque Nacional Laguna Blanca fue creado originalmente para proteger, entre otras especies, al cisne de cuello negro.

Más al sur, en Santa Cruz, el Parque Nacional Patagonia protege ambientes donde habita el macá tobiano, una especie exclusiva de esa provincia que nidifica en lagunas de las mesetas de altura y durante el invierno migra hacia los estuarios patagónicos.

Una fecha para valorar y conservar

El Día Nacional del Ave busca ir más allá de la observación y el reconocimiento de las especies. La fecha apunta también a generar conciencia sobre la necesidad de proteger los ambientes naturales, evitar el tráfico ilegal de fauna y preservar los ecosistemas donde las aves se alimentan, reproducen y cumplen funciones fundamentales.

Cada región argentina alberga especies particulares y Jujuy, por la diversidad de sus paisajes —desde las Yungas hasta la Puna—, representa uno de los territorios privilegiados del país para descubrirlas y comprender la importancia de su conservación.