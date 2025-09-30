martes 30 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de septiembre de 2025 - 07:01
Canal 4.

Alfredo Gonzáles, candidato de La Libertad Avanza, hoy en Sin Límites

El candidato hablará sobre la campaña de su espacio político de cara a las elecciones de octubre. La entrevista se podrá ver en vivo por Canal 4 de Jujuy y en YouTube.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alfredo Gonzáles.

Alfredo Gonzáles.

Lee además
hoy sin limites, tendra a maria ines zigaran y guillermo beller como invitados
Canal 4.

Hoy Sin Límites, tendrá a María Inés Zigarán y Guillermo Beller como invitados
El hockey regional llega a Jujuy (Foto de archivo: Seleccionado Sub 16)
Deportes.

Jujuy recibe el Regional de Hockey Sub 16 este fin de semana

La entrevista se emitirá desde las 14:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy y también podrá seguirse en simultáneo a través del canal de YouTube de la emisora.

Durante la charla, Gonzales brindará detalles de la campaña que lleva adelante el espacio libertario en Jujuy y expondrá sus propuestas de cara a las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre.

Sin Límites

Sin Límites es un programa de análisis político y social que se emite todos los martes de 14 a 15 horas. Bajo la conducción de Alberto Siufi, se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura provincial, sumando miradas desde distintos sectores.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hoy Sin Límites, tendrá a María Inés Zigarán y Guillermo Beller como invitados

Jujuy recibe el Regional de Hockey Sub 16 este fin de semana

Cinco heridos en Susques tras un impactante vuelco en Ruta Nacional 52

Orientaciones de la secundaria en Jujuy: qué ofrece cada colegio para el ingreso a primer año

La mitad de los preinscriptos a Medicina tiene menos de 25 años y es del Ramal

Lo que se lee ahora
Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este martes 30 de septiembre: lugares y horarios

Foto ilustrativa. video
Fauna.

Incendio en Cerro Azul: advierten por el desplazamiento de animales hacia zonas pobladas

Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Cronograma de pagos de ANSES.
País.

Cuándo cobro ANSES octubre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel