Alfredo Gonzáles, candidato de La Libertad Avanza, hoy en Sin Límites

Alfredo Gonzáles.

Este martes, el programa Sin Límites, que conduce Alberto Siufi, contará con la presencia de Alfredo Gonzales, candidato en primer término a diputado nacional por La Libertad Avanza.

La entrevista se emitirá desde las 14:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy y también podrá seguirse en simultáneo a través del canal de YouTube de la emisora.

Durante la charla, Gonzales brindará detalles de la campaña que lleva adelante el espacio libertario en Jujuy y expondrá sus propuestas de cara a las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre.

Sin Límites Sin Límites es un programa de análisis político y social que se emite todos los martes de 14 a 15 horas. Bajo la conducción de Alberto Siufi, se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura provincial, sumando miradas desde distintos sectores.

