Inscripciones en los Centros de Desarrollo Infantil municipales: cómo anotarse

Ya se encuentran abiertas las inscripciones y preinscripciones para los distintos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que funcionan en San Salvador de Jujuy , y que dependen de la Municipalidad a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Los espacios brindan contención, educación y acompañamiento integral a niños y niñas desde los 45 días de vida hasta los 3 años de edad . “Cerrando el ciclo con todas las áreas educativas formales y no formales del municipio”, dijo el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea.

“Siempre confiando en la capacidad de las educadoras de nuestra provincia, como también en los equipos profesionales y profesionalizados del municipio que hacen una gran labor en esta atención de las familias jujeñas”, agregó.

CDI Construirán 11 nuevos CDI en Jujuy.

Los requisitos para anotarse

Fotocopia del DNI

Certificado de residencia y convivencia

Partida de nacimiento

Fotocopia de certificado de vacunas

Ficha de inscripción de legajo único de alumnos

Fotocopia de los DNI de las personas que están autorizadas a retirar al menor

En el caso que existiera alguna cuestión judicial, se pide autorización del convenio, constancia del trabajo y certificado de buena salud.

Los plazos para los Centros de Desarrollo Infantil

Hasta el 29 de diciembre se hace la preinscripción e inscripción, y la inscripción definitiva sería el 1 de febrero con el inicio del ciclo lectivo 2026. La documentación antes detallada se debe llevar a cada uno de los CDI por el horario de la mañana.

La directora de Educación, Érica García, indicó que además “se pide el aporte del seguro médico, todas las instituciones tienen una aseguradora para los niños”, dijo la funcionaria municipal sobre el proceso de anotaciones.

“Es importante resaltar que hay varios CDI en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, en este momento son nueve, más uno que funciona en el turno noche en la Escuela Marina Vilte, para todos los alumnos que están haciendo las terminalidades educativas”.